Professionisti: top 10 dei servizi più ricercati online

Lo psicologo è il professionista più ricercato online, in aumento del 122%: ecco la top 10 dei servizi maggiormente richiesti dell’anno appena concluso.

Quali sono i servizi più richiesti tra quelli disponibili sui siti online? A stilare la classifica è ProntoPro, che fa luce sui professionisti più ricercati del 2022 tenendo conto delle 800 categorie proposte dal suo portale.

Focalizzando l’attenzione su tre macroaree principali, vale a dire benessere psicofisico, cura della casa e tempo libero, si evince come tra i servizi erogati dai professionisti la richiesta di un consulto psicologico sia balzata dal 7° posto in classifica alla prima posizione. La crescita complessiva è stata del 122% rispetto all’anno scorso. Potrebbe aver giocato un ruolo di traino il nuovo Bonus Psicologo, che dal 2023 – tra l’altro – diventa strutturale e slae a mille euro.

A perdere posizioni, invece, sono i servizi per la ristrutturazione della casa, probabilmente a causa delle incertezze sulle norme legate al Superbonus. La domanda, infatti, è crollata del -70% rispetto all'inizio dell'anno. Nel 2023, lo ricordiamo, l'aliquota di detrazione scende al 90%, come lo era una volta il Bonus Facciate, che invece viene abolito. Restano tuttavia sia il Bonus Ristrutturazioni al 50% sia il classico Ecobonus 65%, nonchè il Sismabonus fino all'85% e il Bonus Verde al 36%.

Ad aumentare, inoltre, è anche la domanda per le imprese di pulizie, che guadagnano 6 posizioni conquistando il 4° posto in classifica, mentre perdono terreno le richieste per i servizi legati a lezioni e corsi, che scompaiono dalla Top 10:

psicologo; installazione aria condizionata; idraulico; impresa di pulizie; imbianchino; personal trainer; dog sitter e addestratore; autista privato; ristrutturazione casa; animazione per bambini.