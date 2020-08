C.Lab: servizi e incubazione idee innovative

Nuovo laboratorio promosso da LIUC - Università Cattaneo e ComoNExT per sostenere le idee dei giovani imprenditori innovativi.

Nasce presso la LIUC – Università Cattaneo C.Lab (Contamination Lab), luogo di incontro tra università e imprese promosso in partnership con ComoNExT per sostenere un percorso di formazione sui temi dell’imprenditorialità e dell’innovazione.

Il progetto si rivolge agli studenti di Economia e di Ingegneria, con il fine di sviluppare le loro attitudini imprenditoriali selezionando idee innovative, e supportandole grazie a un percorso di incubazione di ComoNExT, incubatore certificato Ministero dello Sviluppo Economico.

Vengono proposte tre le tipologie di attività:

innovation trekking, percorsi di avvicinamento alla nuova imprenditorialità e all’innovazione tecnologica e digitale attraverso la visita a realtà imprenditoriali esemplari;

sessioni di proposal, opportunità di confronto su idee di business innovative;

tutorship, attività di tutoraggio per trasformare le idee in imprese.

I servizi di C.Lab permettono di approfondire diverse tematiche: gestione dei big data, comunicazione digitale, nuovi modelli organizzativi, industry 4.0, innovazione tecnologica e digitale, economia circolare e marketing e finanza per l’innovazione.

C.Lab rappresenta per i docenti un’opportunità per integrare con esperienze dirette i propri programmi, seguendo studenti nello sviluppo della loro idea di impresa grazie all’esempio di imprenditori di successo. Il laboratorio è anche un riferimento per le imprese del territorio che possono fare scouting di idee innovative, cercare nuovi talenti o sostenere i percorsi di tutoraggio con la formula dell’impresa sospesa.