Il Commercialista Online sempre raggiungibile

IlCommercialistaOnline, con i suoi servizi online e l’app Fattura1, offre a PMI e Partite IVA soluzioni in tempo reale per la gestione del business.

Semplificare la gestione dell’attività e guidare le Partite IVA in ambito fiscale, contabile e del lavoro: è l’obiettivo de IlCommercialistaOnline, animato da uno Studio di Commercialisti e Consulenti del Lavoro che, proprio quest’anno, sono entrati nella classifica Professional di Forbes e hanno vinto il premio 100 Best in Class di TeamSystem come miglior Studio Professionale nella digitalizzazione dei servizi a livello nazionale.

IlCommercialistaOnline: una storia di successi

Fondato nel 2006 da Michela Edma Vernieri Cotugno, IlCommercialistaOnline ha sede principale in Molise (a Venafro, in provincia di Isernia) ed uffici in Abruzzo, Liguria e Lazio, a Roma (prossima apertura). Una crescita costante permessa dal grande lavoro di tutto il team, formato da 10 professionisti in ambito fiscale e aziendale. A rendere vincente la squadra è il livello di competenza accresciuto da una formazione continua ad ampio spettro: chi si rivolge a IlCommercialistaOnline trova risposte concrete non solo a quesiti di carattere strettamente fiscale e contabile, ma anche tributarista e del mondo del lavoro.

La svolta digitale

A distinguere la vision dello studio è stato l’approccio lungimirante al mondo del Web e del Digitale, fin dai primi anni 2000. Motivo per cui, i clienti sono oggi sparsi per tutto il territorio nazionale, a testimonianza del motto distanti, ma vicini che rappresenta il modo di operare de IlCommercialistaOnline. Grazie alla tecnologia e all’innovazione, lo studio garantisce oggi la massima attenzione per ogni esigenza e bisogno dei clienti.

IlCommercialistaOnline: i servizi per le Partite IVA

I servizi de IlCommercialistaOnline spaziano da quelli più classici – come l’apertura della partita IVA e la gestione della contabilità di liberi professionisti, PMI e grandi aziende o l’elaborazione di buste paga e cedolini – alle consulenze personalizzate volte a risolvere dubbi, trovare soluzioni efficaci e studiare strategie vincenti per il business.

App e consulenza in chat

Al fine di rendere ancora più smart il servizio, lo studio de IlCommercialistaOnline ha sviluppato l’app Fattura1. Uno strumento semplice e immediato per la gestione della fatturazione, anche quella elettronica. Fattura1 offre anche una chat diretta con lo studio, sempre a disposizione dei clienti, a conferma della professionalità dello studio e dell’impegno nell’offrire un continuo miglioramento dei servizi offerti.