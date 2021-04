Professioni in chiave smart: strumenti digitali su Samsung Business Shop

Il digitale migliora l’efficienza e potenzia la competitività: il Samsung Business Shop offre ai professionisti 4.0 prodotti e soluzioni ad hoc per innovare il business.

L’innovazione digitale sta rivoluzionando il mondo delle professioni, coinvolgendo la quasi totalità dei settori lavorativi. Non fanno eccezione, ad esempio, le professioni sanitarie o quelle legate all’insegnamento, così come i ruoli legati all’ambito giuridico o commerciale. In ogni comparto, infatti, la tecnologia rappresenta un valido supporto per lo svolgimento di numerose attività, velocizzando i processi e soprattutto favorendo la comunicazione a distanza. Allo stesso tempo, la digitalizzazione è in grado di potenziare la competitività, migliorando l’offerta di servizi e permettendo di ampliare la clientela.

Impatto della trasformazione digitale sulle professioni

La digital transformation non coinvolge solamente le imprese che operano in ambito ICT. Se da un lato le aziende stanno potenziando la ricerca di figure in possesso di specifiche competenze tech, il cui peso cresce in tutte le aree aziendali, dall’altro lato gli stessi lavoratori sono incentivati ad acquisire o sviluppare le skills digitali. A subire l’impatto della digitalizzazione sono anche molte delle professioni tradizionali chiamate a semplificare, automatizzare e velocizzare un numero crescente di procedure.

Ad aumentare in modo evidente, inoltre, è la necessità di introdurre in azienda nuove professioni digitali, figure in forte ascesa proprio come conseguenza dell’evoluzione tecnologica che coinvolge il mondo del lavoro. Anche la diffusione dello smart working, che ha subito una forte accelerata nel corso dell’ultimo anno, sta incidendo notevolmente sulla trasformazione delle professioni in chiave digitale e sulla richiesta di risorse tech sempre più sofisticate e tarate sulle nuove esigenze dei lavoratori.

Avviare uno smart business: vantaggi e strategie

Digitalizzare il business significa sfruttare la tecnologia più moderna e affidarsi alle soluzioni più innovative per lavorare in modalità smart, aumentando l’efficienza, velocizzando i tempi e comunicando in tempo reale. Creare uno smart business significa informatizzare la maggior parte delle attività, potenziare la capacità di interazione con i clienti e i collaboratori, rendendo efficiente lo scambio di dati in piena sicurezza. I vantaggi che si possono ottenere sono numerosi: dall’accelerazione del processo decisionale all’aumento dell’efficienza operativa, benefici che si ripercuotono positivamente sul fatturato e sull’acquisizione di un vantaggio competitivo notevole.

La strategia più valida per garantire il successo della propria attività è quella di affidarsi a un partner esperto e qualificato, accedendo a soluzioni e servizi che possano agevolare il passaggio al digitale e aprire la porta a nuove opportunità.

Samsung Business Shop: soluzioni ad hoc per lo smart business

Attraverso l’ampia gamma di servizi e soluzioni integrate, Samsung affianca i professionisti nel percorso verso la trasformazione digitale. Con il Samsung Business Shop, infatti, il colosso tech protagonista dell’innovazione tecnologica da oltre 50 anni si propone di rispondere in modo concreto alle richieste di coloro che vogliono riconvertire il business in chiave smart.

Il Samsung Business Shop è il marketplace online destinato ai titolari di Partita IVA e alle PMI, che possono facilmente accedere alla vasta offerta di prodotti e soluzioni su misura sempre caratterizzati da elevate prestazioni sia dal punto di vista della performance che della sicurezza. Tarato sulle necessità dei professionisti 4.0, lo store virtuale permette di acquistare, ad esempio, smartphone e tablet, notebook, pc monitor e monitor LFD a prezzi molto competitivi, sempre usufruendo della garanzia di sicurezza Samsung attraverso la piattaforma Knox, costituita da cinque livelli di difesa per proteggere da minacce, malware e altre intrusioni garantendo la massima protezione di dati, contenuti multimediali, informazioni personali e professionali.

Il Samsung Business Shop offre:

prezzi speciali su catalogo dedicato, indicati con e senza IVA e relativi a una selezione di prodotti a marchio Samsung con le tecnologie più all’avanguardia;

su catalogo dedicato, indicati con e senza IVA e relativi a una selezione di prodotti a marchio Samsung con le tecnologie più all’avanguardia; sconti sulle quantità grazie alle promozioni always on che permettono di avere sconti extra incrementali applicati sia sulla base del numero di dispositivi uguali acquistati che sull’importo finale del carrello;

grazie alle promozioni always on che permettono di avere sconti extra incrementali applicati sia sulla base del numero di dispositivi uguali acquistati che sull’importo finale del carrello; bundle creati appositamente per l’acquisto congiunto di due dispositivi tra quelli che rientrano nella promozione, ottenendo il 10% di sconto extra sul secondo dei prodotti scelti.

Numerosi anche i servizi dedicati a disposizione degli utenti:

possibilità di richiedere una quotazione dedicata con una semplice mail . Un Sales Manager di Samsung, infatti, elaborerà la richiesta ricevuta per ricontattare tempestivamente il professionista con la soluzione più giusta per quella specifica esigenza.

con una semplice mail Un Sales Manager di Samsung, infatti, elaborerà la richiesta ricevuta per ricontattare tempestivamente il professionista con la soluzione più giusta per quella specifica esigenza. live chat con un esperto per avere in tempo reale informazioni sui prodotti e sulle offerte in corso;

con un esperto per avere in tempo reale informazioni sui prodotti e sulle offerte in corso; molteplici modalità di pagamento , anche a tasso zero;

, anche a tasso zero; consegne veloci e gratuite;

servizio clienti dedicato.

Come accedere al Samsung Business Shop

Per accedere al Samsung Business Shop ed effettuare acquisti con fattura è necessario effettuare la registrazione della propria Partita IVA, seguendo pochi e semplici passaggi:

Accedi al Samsung Business Shop;

Loggati con il tuo Samsung Account o creane uno nuovo cliccando su “Crea un Samsung Account”;

Compila il form dedicato per registrare la tua Partita IVA.

Nell’arco di 24 ore lavorative riceverai una conferma dal team dedicato all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.

Per scoprire tutti i vantaggi e le offerte del Samsung Business Shop visitare la piattaforma ufficiale.