Blog del sito web aziendale: un asso nella manica per PMI e professionisti

Quali sono le potenzialità del blog del sito web aziendale e come sfruttarlo a dovere? Ecco i vantaggi di questo prezioso strumento di marketing.

Quando si parla di contenuti digitali e pubblicità online, spesso il primo pensiero va ai profili social sulle principali piattaforme. Purtroppo, il blog del sito web aziendale viene spesso sottovalutato, nonostante rappresenti uno strumento fondamentale per aumentare la visibilità di brand e professionisti.

Se utilizzato in modo strategico, il blog aziendale può rivelarsi efficace come lo sono le piattaforme social. Questo strumento, infatti, può aiutare PMI e attività professionali a ottenere traffico qualificato sul sito web. A differenza dei social, che spesso intercettano il pubblico in momenti di svago, i contenuti di un blog ottimizzati in ottica SEO raggiungono i consumatori nel momento in cui sono interessati a uno specifico prodotto o a un particolare servizio.

Il potere del blog del sito web aziendale

Purtroppo, ancora oggi, molte aziende utilizzano il blog del sito web come se fosse un semplice cartellone pubblicitario, dove esporre l’elenco di beni e prestazioni di cui l’attività si occupa.

Non è raro, infatti, imbattersi in blog aziendali che si limitano a promuovere prodotti e servizi o che, peggio ancora, rimangono vuoti e non vengono aggiornati.

Eppure, un blog sul sito web aziendale rappresenta uno spazio virtuale ideale per dimostrare competenze e autorevolezza. Se arricchito con contenuti pertinenti e di qualità, può contribuire alla visibilità del brand.

I post, se ottimizzati per i motori di ricerca, permettono di attrarre traffico organico, ossia utenti realmente interessati all’acquisto di prodotti o servizi.

Si tratta quindi di un vero e proprio strumento di marketing, che si può utilizzare per pubblicizzare l’azienda e ciò che ha da offrire.

PMI e Professionisti: perchè investire nel blog aziendale

Un sito web aziendale, però, ha senso solo se riesce a portare visibilità al brand. Il modo migliore per usarlo è fornire contenuti utili e interessanti ai potenziali clienti.

Aziende e professionisti dovrebbero destinare tempo e risorse al blog, in quanto contenuti opportunamente studiati aiutano i consumatori a trovare i prodotti o servizi di cui hanno bisogno esattamente nel momento in cui ne hanno bisogno.

Un blog che risponde alle domande e ai bisogni dei consumatori ha maggiori probabilità di essere trovato sui motori di ricerca. Più post di qualità vengono pubblicati, maggiori sono le possibilità di posizionarsi in alto in SERP e di catturare l’attenzione del pubblico di riferimento.

Bisogna però ricordare che, per ottenere risultati, è fondamentale rispettare le regole di ottimizzazione SEO quando si creano dei contenuti.

Come creare post che attirino l’attenzione

Gestire il blog del sito web aziendale in modo efficace richiede una strategia ben definita. Al pari degli altri strumenti di marketing, anche questo canale va gestito senza lasciare nulla al caso.

Ogni strategia che si rispetti prende le mosse dall’analisi del proprio pubblico target e dalla definizione degli obiettivi aziendali. Conoscere le esigenze dei consumatori consente infatti di creare contenuti che rispondano realmente alle loro aspettative e ai loro bisogni.

Inoltre, i post devono essere in linea con gli obiettivi di marketing dell’azienda e correttamente ottimizzati per i motori di ricerca. Nel caso in cui manchino solide competenze SEO, è consigliabile affidarsi a un professionista del settore.

L’intervento di una figura specializzata consente infatti non solo la creazione di contenuti per il blog in grado di scalare le SERP dei motori di ricerca, ma anche una corretta calendarizzazione dei post.

Pianificare una pubblicazione regolare aumenterà la coerenza e l’efficacia della strategia.

Dopo la pubblicazione, il lavoro non deve considerarsi terminato. Monitorare i risultati dei contenuti pubblicati sul blog permette di individuare cosa funziona e cosa necessita di miglioramenti.

Inoltre, l’analisi del traffico e dei risultati consente di ottimizzare ulteriormente la strategia per massimizzare i benefici del blog del sito web aziendale.

______

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera