Tendenze Social Media 2024: i nuovi trend da conoscere

Quali sono le tendenze Social Media 2024? Ecco tutti i trend da considerare per potenziare la propria strategia di marketing online.

Il 60% della popolazione mondiale utilizza almeno una piattaforma social gni giorno, rappresentando un potenziale cliente per qualunque brand, rendendo ormai inevitabile destinare parte del proprio budget pubblicitario alla sponsorizzazione sui social. Conoscere i principali trend 2024 per i Social Media permette dunque di sfruttarli con profitto.

Queste piattaforme, in verità, rappresentano una realtà piuttosto mutevole. Per questo, è fondamentale stare al passo con questi cambiamenti e, di conseguenza, adattare il proprio piano marketing alle variazioni in corso.

Data l’importanza che le tendenze Social Media 2024 rivestono per ottenere visibilità, oggi analizziamo insieme i nuovi trend da conoscere assolutamente.

Tendenze Social Media 2024: il ruolo dell’AI

Nell’analisi delle tendenze che caratterizzano i Social Media nel 2024, un ruolo di fondamentale importanza è da assegnare all’AI.

Che l’Intelligenza Artificiale stia apportando significativi cambiamenti al mondo del web (e non solo) è oramai un dato di fatto. L’AI utilizzata a dovere e con consapevolezza può essere di grande aiuto se applicata ai Social Media.

Infatti, la possibilità di rendere i processi di marketing automatici non solo ridurrà i costi, ma permetterà anche un miglioramento dei risultati. In sostanza, affidare all’AI il compito di portare a termine diverse operazioni ripetitive comporterà una riduzione delle tempistiche e dei relativi costi.

È chiaro che ci sono diversi compiti che l’Intelligenza Artificiale non può svolgere al posto degli “operatori umani”. Tuttavia, quando si tratta di processi automatici oppure anche di effettuare analisi e previsioni, l’AI può essere d’aiuto.

L’AI, inoltre, è in grado di potenziare il cosiddetto social listening. Si tratta dell’analisi delle conversazioni online relative ad uno specifico settore. Quest’attività permette di anticipare i trend, mantenendo alta la competitività.

Tendenze Social Media 2024: il ruolo degli influencer

Com’è ben noto, per anni l’influencer marketing è stato profittevole per i brand e le aziende. Accaparrarsi collaborazioni con i volti più noti dei social, per lungo tempo, è stato sinonimo di grande visibilità.

Eppure, le tendenze Social Media 2024 rivelano che stiamo assistendo al trend del “deinfluencing”.

Se, fino a poco tempo fa, il pubblico tendeva a fidarsi dei consigli degli influencer, ad oggi il meccanismo dell’influencer marketing è stato ormai svelato. Gli influencer, che sponsorizzano brand e prodotti dietro compenso, non sono più considerati come fonte di informazioni attendibili.

Questo però non significa che, sempre stando alle tendenze Social Media 2024, le collaborazioni con gli influencer siano totalmente da evitare. Significa piuttosto che è importante scegliere dei testimonial adatti, in linea con i valori del marchio in modo da conquistare la fiducia del pubblico.

In poche parole, più che puntare su una figura famosa e con un ampio seguito il consiglio è quello di optare per un volto degno di fiducia.

La conferma del primato dei video

Infine, tra le tendenze Social Media 2024, viene confermato il primato dei video come strumento di promozione.

Si tratta infatti del contenuto che, da anni, viene fruito con maggior frequenza. E non è ormai un mistero che, rispetto ad un contenuto testuale o ad una semplice foto, un video sia in grado di garantire un maggior numero di conversioni.

Questo perché i contenuti video sono in grado di attirare e mantenere maggiormente l’attenzione di coloro che utilizzano i social. Si tratta del tipo di contenuto più coinvolgente ed emozionale ed in quanto tale destinato a durare nel tempo.

Insomma, per ottenere visibilità e nuovi clienti e per avere la possibilità di creare contenuti virali, aziende e professionisti dovranno necessariamente destinare parte del proprio budget alla creazione di contenuti video. I quali aiuteranno non solo con le conversioni, ma anche con il potenziamento della brand awareness.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera