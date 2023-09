Copywriting sui Social Media: consigli utili per pubblicare testi efficaci

Come scrivere dei testi adatti ai post sui Social Media? Ecco tutti i segreti per creare un copywriting efficace.

Quando si parla di copywriting, generalmente si pensa immediatamente ad un testo di un sito web o di una email. In realtà, anche i testi dei post condivisi sui social media sono dei veri e propri copy e, in quanto tali, devono essere efficaci.

Il fine ultimo dei post che aziende e professionisti condividono sui Social Media è in effetti quello di ottenere più visibilità e più vendite. Senza un copywriting e dei testi efficaci, tutto questo sarà praticamente impossibile.

Condividere dei post con un copy efficace è quindi basilare per avere successo mediante il Social Media Marketing. Scopriamo quindi come rendere efficaci i testi dei post sui social.

Cos’è il copywriting

Il copywriting è quell’attività professionale che consiste nello scrivere un testo con finalità pubblicitarie.

Un testo che abbia lo scopo di pubblicizzare un prodotto, un servizio e, più in generale, un brand, non può essere scritto in modo qualunque ma deve necessariamente possedere determinate caratteristiche affinché sia interessante, attraente e persuasivo.

Innanzitutto, la prima cosa è comprendere lo scopo che è alla base del testo in questione: un copy, infatti, può servire ad accrescere la brand awareness, ma potrebbe anche servire a convincere il pubblico ad effettuare un acquisto o a compiere un’azione.

Inoltre, scrivere testi con finalità pubblicitarie significa anche essere in grado di generare un copy persuasivo. Solo un testo persuasivo sarà capace di convincere il pubblico, generando profitti.

Copywriting sui Social Media, tra errori e obiettivi di marketing

Anche i testi che accompagnano i contenuti sui Social Media fanno parte del complesso panorama delle attività di copywriting, e perciò, anche questi devono essere efficaci.

Quando si scrivono testi per i Social Media, però, gli errori che si commettono sono molti.

Tantissime attività professionali, infatti, si limitano ad accompagnare immagini e video con contenuti testuali sintetici e privi di un’attenta elaborazione. Inoltre, e questo è un problema ancor più grave, spesso si tende a condividere il medesimo copy su più piattaforme.

Al contrario, lo scrivere testi efficaci per i post sui Social Media non va mai sottovalutato. Per funzionare al meglio e generare entrate significative, le attività di marketing sui social devono essere assolutamente supportate da un copywriting efficace.

Il che presuppone l’avere degli obiettivi di marketing chiari, la consapevolezza del proprio pubblico di riferimento, la conoscenza delle diverse tipologie di post disponibili sui social e le loro caratteristiche.

Giusto per fare un esempio, non tutti i social consentono di scrivere post con lo stesso limite nel numero di caratteri. Si tratta di un’informazione fondamentale per chi si occupa del copy dei post sui vari canali.

Copywriting persuasivo per i Social Media: qualche consiglio pratico

Passiamo ora alla pratica: come si struttura un copywriting efficace per i Social Media e in che modo si possono creare dei testi persuasivi?

Innanzitutto, potrebbe essere utile pensare alla creazione di modelli da riutilizzare. I post migliori, selezionati in base agli strumenti di analisi messi a disposizione dei Social Media, possono servire da base di partenza per nuovi contenuti.

Un copywriting efficace per i Social Media prevede la creazione e la condivisione di testi facilmente fruibili. Da evitare, dunque, non solo le frasi complesse e i termini eccessivamente ricercati, ma anche l’utilizzo spropositato di maiuscole e hashtag. Più snello sarà il testo, maggiori saranno le possibilità che arrivi dritto al cuore dei followers.

Un ottimo metodo per rendere fruibile un testo per accompagnare un contenuto multimediale sui canali aziendali è quello di rendere il copy sintetico, chiaro ed esaustivo al tempo stesso.

Infine, è bene ricordare che anche i copy per i social devono concludersi con una CTA (=call to action) in modo da spiegare chiaramente al lettore quale deve essere l’azione da compiere.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera