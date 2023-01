Social Media, come creare una campagna efficace: gli step fondamentali

Come creare una campagna efficace sui social media? Ecco tutti gli step fondamentali che daranno vita ad una pubblicità online di successo.

I social media rappresentano uno strumento per fare pubblicità che può essere considerato alla portata di tutti. Questo perché anche chi non possiede un budget molto elevato da investire può avvicinarsi alle campagne social. Perciò, anche le piccole attività dovrebbero considerare l’utilizzo di questo strumento, perfetto per attirare nuovi clienti o per fidelizzare quelli già acquisiti.

Può succedere, però, che una campagna di social advertising non abbia successo. Questo perché, per renderla davvero efficace, è necessario seguire determinati step. Si tratta di alcuni passaggi che sono fondamentali da seguire.

Vediamoli insieme: scopriamo subito come creare dei post sponsorizzati che garantiscano il maggior successo possibile.

Campagna social media: cos’è

Prima di capire come si crea una campagna efficace sui social media, occorre cercare di capire di cosa stiamo parlando.

Con “campagna social” intendiamo una strategia pubblicitaria sui social media, che può avere differenti scopi a seconda di quelli che sono gli obiettivi dell’azienda o del professionista.

Si tratta, in parole molto semplici, di tutti quegli annunci sponsorizzati che compaiono sui social media. Annunci per cui le aziende, ovviamente, pagano: per questo è importante creare una campagna di successo, che sia vincente, abbia un ritorno e non rappresenti solamente costo.

Ogni campagna social possiede degli elementi misurabili, ovvero dei KPI (indicatori chiave di prestazione), che sono fondamentali. È proprio grazie alla misurazione che potremo capire se una campagna social è efficace o meno. Allo stesso modo, possiamo comprendere se ci sono degli elementi della campagna che non stanno funzionando e, di conseguenza, possiamo modificarli.

Campagna social, gli step da seguire per renderla efficace

Adesso che abbiamo capito di cosa si tratta, cerchiamo di comprendere come creare una campagna efficace, seguendo degli step che non devono mai mancare.

Social Network e obiettivi di marketing: ecco come stabilirli 20 Giugno 2022 Il primo step prevede di stabilire gli obiettivi della campagna social media. A seconda degli obiettivi, infatti, è possibile creare differenti contenuti e impostare diversi parametri. I social media, Facebook in primis, permettono in effetti di impostare l’obiettivo nel momento della creazione della campagna. La prima cosa da fare, dunque, è chiedersi cosa si vuol ottenere, tra l’aumento della brand awareness, l’acquisizione di nuovi lead, l’aumento del fatturato o del coinvolgimento.

Prima di creare i contenuti della campagna social, poi, è necessario comprendere a chi ci stiamo rivolgendo. Insomma, bisogna individuare il proprio pubblico target. Impossibile creare dei contenuti che attraggano se non si sa con esattezza a chi ci si sta rivolgendo.

Social Media: quale piattaforma scegliere per promuoversi e quanto costa farlo 15 Dicembre 2022 Solo dopo aver studiato dettagliatamente il proprio pubblico ci si potrà dedicare alla creazione dei contenuti veri e propri. E a questo punto bisogna passare al terzo step, ossia quello in cui decideremo quali saranno i canali social protagonisti della campagna. Per rendere una campagna efficace, infatti, è opportuno utilizzare i formati giusti, quelli propri dei social che stiamo utilizzando.

Una volta avviata la campagna, il lavoro non è finito: l’ultimo step di una campagna efficace sui social prevede il monitoraggio dei risultati. Senza monitoraggio, non ci si potrà accorgere di eventuali errori. Tramite il monitoraggio scopriremo anche quali sono i contenuti da modificare perché non stanno funzionando.

Dunque, si tratta di uno step fondamentale per risparmiare eventuale budget che può, al contrario, essere investito in successive campagne impostate in modo migliore.

Il supporto del team di professionisti social

Agli elementi fino ad ora analizzati, che possono aiutare a creare una campagna efficace sui social media, ce n’è un quinto da aggiungere. Si tratta di un elemento in grado di fare la differenza, una sorta di asso nella manica a disposizione delle attività.

Stiamo parlando di un team di professionisti del settore, in grado di gestire al meglio non solo le campagne, ma anche tutta la comunicazione dell’attività sui social media.

È vero che i social sono facili da usare e che le campagne possono essere alla portata di tutti, ma affidarsi ad un professionista del settore può essere d’aiuto e garantire maggior efficacia alla campagna social. In poche parole. Fa la differenza.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera