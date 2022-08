Brand reputation: una risorsa per aziende e liberi professionisti

Cosa significa brand reputation? Scopriamo insieme tutti i segreti di questa fondamentale risorsa per aziende e professionisti che si mettono in rete.

Dato che la popolarità di piattaforme digitali, recensioni sul web e profili social continua a crescere sempre di più, curare la brand reputation è diventato oramai d’obbligo: ogni azienda o professionista che intende affermarsi nel proprio campo non può più fare a meno di costruire e mantenere la propria reputazione.

Il processo che conduce ad una buona reputation, però, non è semplice e immediato. E molto spesso, ai più non è ben chiaro come curare la reputazione del proprio brand. Cerchiamo quindi di capire quali sono gli step da compiere per affermarsi online e non solo.

Perché la brand reputation può fare la differenza

Social Media: i 5 errori più comuni dei brand (e come evitarli) 8 Aprile 2022 Una reputazione positiva è fondamentale tanto per le imprese quanto per i professionisti che vogliono essere competitivi. Il motivo è presto spiegato. I consumatori, di solito, sono portati ad affidarsi solamente ad aziende e professionisti che riescono a guadagnare la loro fiducia.

E una buona reputazione, fatta di recensioni positive e clienti soddisfatti, viene colta come un segno di affidabilità.

Curare la brand reputation significa crearsi opportunità di guadagno . Un consumatore che si fida di un’attività, infatti, sarà maggiormente propenso ad effettuare acquisti di prodotti o servizi.

. Un consumatore che si fida di un’attività, infatti, sarà maggiormente propenso ad effettuare acquisti di prodotti o servizi. Le opportunità, per aziende e professionisti, non si concludono con l’aumento del numero dei clienti e del volume di affari. Grazie ad una presenza accurata e positiva, è possibile anche attirare nuove partnership profittevoli.

e del volume di affari. Grazie ad una presenza accurata e positiva, è possibile anche attirare nuove profittevoli. Allo stesso modo, se l’azienda è alla ricerca di dipendenti , una buona reputazione consentirà di assumere collaboratori e dipendenti di alto livello. Il che farà aumentare ancor di più fama e considerazione nei confronti dell’attività, creando un circolo virtuoso.

, una buona reputazione consentirà di assumere collaboratori e dipendenti di alto livello. Il che farà aumentare ancor di più fama e considerazione nei confronti dell’attività, creando un circolo virtuoso. Un’attività che si espone positivamente online, infine, ha anche la possibilità di aumentare la propria visibilità. Questo consente di raggiungere una più ampia fetta di pubblico, che verrà spinta a provare i prodotti ed i servizi offerti.

Come curare la propria reputazione online

Costruire e potenziare la propria brand reputation tramite gli strumenti messi a disposizione dal marketing digitale prevede di seguire deegli step ben precisi.

Per iniziare, prima ancora di pensare alla reputazione, è importante costruire una forte brand identity. Bisogna cioè avere ben chiari i valori e i punti di forza aziendali, per essere in grado di trasmetterli al pubblico. Per un’attività con un’identità forte, un tone of voice ben riconoscibile e una mission chiara, la cura della reputazione sarà ovviamente molto più semplice. Il secondo step prevede la creazione di una forte presenza online, sfruttando tutti i canali disponibili. Non solo i social media, ma anche blog, newsletter e sito web aziendale. È necessario imporsi come professionisti esperti e accurati ai quali potersi affidare per risolvere un problema o per acquistare un prodotto. La brand reputation, poi, si avvale delle opinioni dei clienti affezionati. Dunque, quando possibile, è bene sfruttare le recensioni e i contenuti generati dagli utenti. Se un consumatore è soddisfatto di un determinato prodotto o servizio, ove possibile, richiedergli una recensione onesta e sincera potrebbe fare la differenza.

Attenzione: le recensioni possono essere un’arma a doppio taglio. Non tutti i clienti, infatti, saranno necessariamente soddisfatti. In questo caso, la brand reputation potrebbe essere messa a serio rischio.

Il peso delle recensioni negative 25 Gennaio 2019 Anche le recensioni negative, comunque, possono essere sfruttate per potenziare la reputation aziendale: se un’attività risponde ad eventuali critiche con gentilezza e cercando di risolvere il problema, la situazione potrebbe ribaltarsi. Gli utenti che leggeranno le risposte capiranno che l’azienda è molto attenta ai bisogni dei clienti.

Come si vede, curare la brand reputation non è un’operazione semplicissima. Per non sbagliare esistono esperti di comunicazione che sono in grado di gestirla al meglio. In caso di dubbi o difficoltà, rivolgersi ad un professionista è sicuramente l’opzione consigliabile.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera