Ascensore in condominio: i requisiti per la detrazione al 75%

Ecco i requisiti per accedere alla detrazione del 75% per le spese sostenute per realizzare l’ascensore e altri interventi in edifici esistenti.

La realizzazione dell’ascensore all’interno del condominio, in quanto intervento finalizzato al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, permette di fruire della detrazione del 75% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Non è tuttavia più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto delle detrazioni fiscali.

Per la detrazione, finalizzata a semplificare la mobilità orizzontale (tramite realizzazione in edifici già esistenti di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici), la ripartizione è in 10 quote annuali di uguale importo, da calcolare su un importo complessivo che non deve superare:

50mila euro per gli edifici unifamiliari e unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, che dispongono di uno o più accessi autonomi;

per gli edifici unifamiliari e unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, che dispongono di uno o più accessi autonomi; 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che formano l’edificio, che deve essere composto da più unità immobiliari (da due a otto);

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che formano l’edificio, che deve essere composto da più unità immobiliari (da due a otto); 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che formano l’edificio, composto da più di otto unità.

Gli interventi da realizzare, infine, devono soddisfare una serie di requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 relativo alle barriere architettoniche e ad attestarlo deve essere un tecnico abilitato, con asseverazione ad hoc sul rispetto dei requisiti di cui al decreto n. 236/1989.

Per il bonus eliminazione barriere architettoniche, infine, c’è anche l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante.