Cooperative cancellate dal Registro Imprese: ecco l’elenco online

Cancellazione d'ufficio per 25mila cooperative dal Registro delle Imprese: online sul sito del MIMIT l'elenco definitivo degli enti rimossi.

Sul sito del MIMIT è stato pubblicato l’elenco definitivo delle 24.557 cooperative cancellate dal Registro delle Imprese dopo il provvedimento ministeriale dello scorso 8 marzo ed il successivo comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale .75 del 29 marzo 2024.

La cancellazione è dovuta al mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre cinque anni e per l’assenza di valori patrimoniali immobiliari.

Si tratta dunque di realtà non più economicamente attive, per le quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pertanto provveduto alla rimozione d'ufficio dal Registro delle Imprese, così da rendere più veritiera e coerente con lo scenario economico nazionale la fotografia tracciata dai nominativi iscritti.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra MIMII e Agenzia delle Entrate, che ha fornito supporto tecnico e fiscale per la verifica dei valori patrimoniali immobiliari riferiti agli enti risultati inattivi da un quinquennio.

Il provvedimento, il primo mai emanato di queste proporzioni, mira a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, anche ai fini di una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica, non dovendo più procedere alle revisioni obbligatorie nei confronti delle cooperative ancora iscritte ma non più operanti.