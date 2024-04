Lavoro estero: nuove retribuzioni e contributi INPS entro il 17 giugno

Istruzioni INPS per la contribuzione dei lavoratori distaccati all’estero in paesi extra-UE: i nuovi minimali retributivi 2024 e la scadenza del 17 giugno.

L’INPS ha pubblicato le istruzioni relative alla regolarizzazione contributiva dei lavoratori distaccati all’estero, precisamente in Paesi che non prevedono convenzionati con l’Italia.

I versamenti possono essere effettuati tramite denunce Uniemens entro il 17 giugno 2024, facendo riferimento ai nuovi minimali retributivi stabiliti per i lavoratori occupati in paesi extra-UE che non hanno attivato accordi sulla sicurezza sociale.

Retribuzioni convenzionali per distaccati extra-UE

Con la circolare n. 49/2024, infatti, l’INPS ha recepito quanto stabilito dal Decreto 6 marzo 2024 sulle retribuzioni convenzionali (contenute nell’Allegato 2) da utilizzare per il calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito di lavoro dipendente.

Queste retribuzioni fissate dalla recente normativa si applicano agli occupati in paesi esteri non appartenenti alla UE (compresi Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda).

Le retribuzioni convenzionali si applicazione anche ai lavoratori in Paesi convenzionati per le assicurazioni non contemplate da accordi di sicurezza sociale.

Le convenzioni di sicurezza sociale sono state stipulate dall’Italia con i seguenti Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (con riguardo a quest’ultima, cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

I datori di lavoro, quindi, possono regolarizzare (senza aggravio di oneri aggiuntivi) i contributi dei lavoratori operativi fuori dai confini nazionali entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, con scadenza posticipata dal 16 al 17 giugno in quanto il termine ordinario cade di domenica.

Contributi dei lavoratori all’estero

Retribuzioni e contributi: minimali INPS 2024 26 Gennaio 2024 Per compilare la denuncia Uniemens i datori di lavoro devono procedere come segue:

calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e le retribuzioni assoggettate a contribuzione per il medesimo mese;

portare in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione le differenze determinate dal calcolo, riportandole nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.