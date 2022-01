Retribuzioni e calcolo contributi: i nuovi minimali INPS

Limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento valori 2022 per il calcolo delle contribuzioni INPS per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con la circolare 15/2022, l’INPS ha comunicato i minimali di retribuzione 2022 (giornaliera e per le diverse categorie di lavoratori) , il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, e tutti gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Minimali di retribuzione giornaliera per lavoratori dipendenti

Anno 2022 Euro Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD 525,38 Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 49,91

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Anno 2022 Euro Massimale annuo della base contributiva 105.014,00

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Anno 2022 Euro Trattamento minimo di pensione 525,38 Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 210,15 Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*) 10.928,00

(*) Il limite annuo è pari a € 210,15 x 52

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Anno 2022 Euro Buoni pasto cartacei / Buoni pasto elettronici / Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione 4,00 / 8,00 / 5,29 Fringe benefit (tetto) 258,23 Indennità di trasferta intera Italia 46,48 Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 Indennità di trasferta intera estero 77,47 Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83