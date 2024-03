Autovelox: ok alle nuove regole sulle multe stradali

Stop agli autovelox selvaggi: sempre visibili, distanziati e non utilizzabili quando è possibile contestare la violazione immediatamente.

Via libera allo schema di Decreto Autovelox, che riscrive l’articolo 142 del Codice della strada definendo nuove regole per la collocazione e l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità.

Sono regolamentati in particolare i casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni. Ma ci sono novità anche per le multe in città.

Decreto Autovelox: cosa prevede

Autovelox vietati sotto i 50km/h: verso la riforma 22 Febbraio 2024 La Conferenza Stato – Città ha infatti approvato la bozza del provvedimento MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), che interessa le postazioni fisse, mobili, a bordo di veicoli in movimento.

Si prevedono distanze minime anche per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox.

Gli autovelox potranno essere collocati in aree:

ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali;

dove il limite di velocità sia inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe.

Come cambiano le multe dentro e fuori città

Sulle strade extraurbane (110 km/h) potrà essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h (ma non per limiti inferiori); inoltre, dovrà intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.

In città non sarà possibile imporre sanzioni per limiti inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto ma servirà la contestazione immediata.

Dispositivi di rilevamento sempre visibili

Il decreto limita anche l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità collocati di veicoli in movimento: possono essere utilizzati (senza contestazione immediata dell’infrazione) solo quando non è possibile collocare postazioni fisse o mobili, che comunque devono essere ben visibili per il cittadino.