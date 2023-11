Assicurazioni: nuove deroghe e obblighi RC Auto

Assicurazioni, con il nuovo Decreto RC Auto si disciplinano deroghe e obblighi in materia di copertura assicurativa: le misure e le altre novità in arrivo.

Approvato in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2021/2118 din materia di RC Auto.

Attraverso alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada, si mira a garantire maggiore tutela dell’assicurato ma anche a concede nuove deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli fuori circolazione o non idonei al trasporto.

RC Auto: nuove regole per veicoli elettrici e storici

Bollo auto: regole, calcoli e pagamento 14 Novembre 2023 Nello specifico, infatti, il nuovo dlgs disciplina il regime della sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, con agevolazioni particolari per i veicoli storici.

Novità anche per l’obbligo assicurativo dei veicoli elettrici leggeri, da individuarsi con apposito Decreto Interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il Ministero dell’Interno.

Ok alle polizze pluri-veicoli

L’obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze RC per una pluralità di veicoli (assicurati “Corporate”) per esempio a beneficio delle attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.

Le altre novià normative per il settore Assicurazioni

Le misure si aggiungono alle altre recenti novità di settore introdotte dal Ddl Ricostruzione (anticipo del 30% del danno per le assicurazioni contro il rischio di danni catastrofali) ed in arrivo con la nuova Legge di Bilancio 2024 (obbligo per tutte le imprese di stipulare polizze per terreni, fabbricati, impianti e macchinari contro calamità naturali ed eventi catastrofali; istituzione di un Fondo di garanzia dei rami vita obbligatorio per le assicurazioni).