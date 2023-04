Addio al Fondo Dirigenti PMI: le alternative per i datori di lavoro

Il Fondi Dirigenti PMI è stato sciolto: dall’INPS arrivano le indicazioni operative destinate ai datori di lavoro per la destinazione del contributo 0,3%.

Dopo la delibera di scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, e la conseguente nomina di due liquidatori rispettivamente designati da Confapi e Federmanager per mettere l’Ente in liquidazione, i datori di lavoro non possono più destinare al Fondo Dirigenti PMI per la formazione professionale il contributo integrativo previsto in passato, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

L’INPS, provvederà d’ufficio a eliminare tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non sono state espressamente revocate. Inoltre, attraverso una circolare ad hoc, ha fornito indicazioni operative destinate ai datori di lavoro.

Datori di lavoro non agricoli: sono tenuti a comunicare la revoca al fondo utilizzando il codice già in uso “REDI” nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, senza valorizzare i rimanenti campi (cfr. la circolare n. 107/2009); è anche possibile indicare un nuovo fondo a cui si sceglie di aderire.

utilizzando il codice già in uso “REDI” nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, senza valorizzare i rimanenti campi (cfr. la circolare n. 107/2009); è anche possibile indicare un nuovo fondo a cui si sceglie di aderire. Datori di lavoro del settore agricolo: non è più possibile selezionare, nella lista dei fondi interprofessionali, l’adesione al Fondo Dirigenti PMI, ma è comunque possibile effettuare l’adesione a un altro fondo interprofessionale.

Si tratta dei Fondi interprofessionali finanziati attraverso il contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria (lo 0,30% della massa salariale lorda) versato all’INPS da tutte le imprese private con dipendenti. In questo modo, i dipendenti degli studi professionali e delle aziende aderenti ai diversi Fondi (scelti dal datore di lavoro attraverso le procedure INPS di destinazione del contributo), possono ottenere formazione a costo zero.