Fondo Nuove Competenze: nuovi incentivi alle imprese

Avviso ANPAL per l'accesso agli incentivi aziendali del Fondo Nuove Competenze Edizione 2: domande, scadenze e novità su progetto e rendicontazione.

Dal 13 dicembre è possibile inviare le nuove istanze di accesso al Fondo Nuove Competenze, come previsto dall’avviso 22/02/2022 pubblicato da ANPAL e rivolto alle imprese che vogliono adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario di lavoro ad attività formative.

Assieme all’avviso integrativo del 13 dicembre, infatti, è stato pubblicato anche il manuale azienda per l’invio delle domande con le linee guida per la redazione dei progetti.

Progetti formativi ammessi

Il Fondo, rifinanziato per in miliardo di euro, finanzia progetti formativi con accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2022 e finalizzati a percorsi da realizzarsi anche nel 2023.

Con la pubblicazione del secondo avviso integrativo ANPAL ha tra l’altro introdotto alcune novità che riguardano sia le tempistiche di rendicontazione sia le modalità con cui i fondi paritetici interprofessionali possono intervenire anche se finanziano la formazione in modo parziale.

Nulla cambia, invece, per quanto concerne l’impianto generale dell’incentivo. Ad esempio, così come previsto dal Decreto interministeriale 09/11/2020 i soggetti erogatori della formazione possono essere:

tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale per la formazione

tutti i soggetti giuridici, anche privati, che esplicitano la formazione tra gli scopi statutari o sono autorizzati all’erogazionedi formazione da disposizioni legislative o regolamentari (accreditamento, titolarità, autorizzazione) anche regionali.

Tempi di rendicontazione

Il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo, oltre i 150 giorni previsti per le attività formative e la relativa rendicontazione.

Finanziamento parziale

FNC finanzia piani formativi rivolti ai lavoratori dipendenti a seguito di un accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art 88 del decreto-legge n. 34/2020.

Viene ora precisato che si intende finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a patto che l’intero percorso formativo – comprensivo dell’attività non finanziata – sia realizzato secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli previsti.

Documenti utili

Rispetto alla documentazione standard, disponibile sul sito ANPAL anche in precedenza, segnaliamo le ultime pubblicazioni relative all’aggiornamento del FNC in seguito al rifinanziamento 2022-2023.