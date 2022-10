Costituzione SRL in videoconferenza: modelli e procedura dal 5 novembre

Regole e Modelli SRL per costituire Startup in videoconferenza con il Notaio: procedura dal 5 novembre, compensi dimezzati per l'atto costitutivo online.

Costituzione Startup online: in Gazzetta Ufficiale i modelli per l’atto costitutivo di una Srl (Società a responsabilità limitata) in videoconferenza.

Il nuovo Regolamento, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, entra in vigore il 5 novembre 2022. Vediamo come funziona.

Avvio SRL con atto informatico

Il decreto 155/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre, rende operativa la facoltà di avvalersi di un atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti (o di alcune di esse), mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato.

La procedura prevede che il notaio, ricevuta la documentazione durante la videoconferenza, depositi poi l’atto presso l’ufficio competente del Registro Imprese.

Modulistica per SRL standard e semplificata

Il provvedimento contiene i modelli allegati al decreto MiSE recante il nuovo Regolamento e disponibili anche sui siti web delle Camere di Commercio, da compilare e trasmettere a seconda del caso:

Avvio Startup online: parcella notaio dimezzata

Quando la pratica viene effettuata utilizzando i modelli standard, la parcella del notaio è ridotta del 50%. La norma prevede infatti che, in caso di utilizzo dei nuovi modelli-tipo di atto costitutivo:

il compenso per l’attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C-Notai del decreto del ministero della Giustizia 140/2012, ridotto della metà.

Tabella tariffe di riferimento

La tabella citata nel nuovo Regolamento per la costituzione in videoconferenza di SRL prevede le seguenti tariffe, a cui si applica pertanto una riduzione del 50% per un atto che segue una procedura standard di base:

atto societario da 5mila 25mila euro: (valore medio 15mila euro con percentuale riferita al valore medio di 8,42%, con forbice tra da 6,90% a 16%;

atto da 25mila a 400mila euro: valore medio 212.500 euro, percentuale media 1,40% e forbice tra 0,86% e 6,90%;

atto da 400mila a 1 milione 500mila euro: valore medio 950mila euro, percentuale media 0,47% e forbice tra 0,35% e 0,86%;

atto da 1 milione 500mila a 5 milioni, valore medio 3 milioni 250mila euro, percentuale media 0,18% e forbice tra 0,13% e 0,35%.