Consiglio energia Ue, prezzi calmierati per le PMI

Niente accordo sul tetto al prezzo del gas, risparmi energetici almeno al 10%, prezzi calmierati per le PMI.

C’è anche una misura specifica per le PMI nel piano messo a punto dai ministri riuniti nel consiglio europeo dell’Energia, che non hanno trovato un accordo sul tetto al prezzo del gas. Prevede la possibilità, per gli stati membri, di fissare temporaneamente un prezzo massimo per le forniture di energia. Gli altri punti centrali del piano: riduzione dei consumi, un prelievo sulle entrate dei produttori di mercato che utilizzano le tecnologie inframarginali, reindirizzando poi i proventi in eccesso per mitigare il caro prezzi su famiglie e imprese, un contributo di solidarietà temporaneo per i produttori di petrolio, gas naturale, carbone, raffinerie, che hanno utili superiori al 20% rispetto al 2018. Si tratta di un piano straordinario, che ha natura temporanea: le misure previste si applicheranno dal primo dicembre 2022, con scadenze diverse a secondo delle singole tipologie. Vediamo tutto.

Riduzione dei consumi

Il piano prevede una riduzione dei consumi, che tutti gli Stati membri devono attuare, pari al 10% sull’elettricità, con il 5% che deve essere necessariamente risparmiato nelle ore di punta. Questa misura si applica dal primo dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Sono gli stati membri a dover regolamentare con precisione i piani di risparmio, individuando quali sono le ore di punta e decidendo in che modo raggiungere i risparmi necessari.

Misure per le PMI

Bollette elettricità, da ottobre nuovo aumento del 59% 29 Settembre 2022 Come detto, si tratta di una sorta di calmieramento dei costi dell’energia per le piccole e medie aziende. Il regolamento approvato consente anche di poter fissare, in via temporanea, prezzi inferiori al costo dell’elettricità. Questa misura si può applicare dal primo dicembre prossimo fino alla fine del 2023.

Cap sui produttori e prelievo sui petrolieri

E’ stato fissato a 180 euro/MWh il limite ai ricavi di mercato per produttori e intermediari che utilizzano le cosiddette tecnologie inframarginali per produrre elettricità, come le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite, che stanno avendo guadagni ingenti dovuto al ruolo del carbone e del gas come fonti marginali di determinazione dei prezzi che attualmente gonfiano il prezzo finale dell’elettricità. Il livello del cap, sottolinea il Consiglio Europeo, è stato fissato preservando la redditività degli operatori ed evitando di ostacolare gli investimenti nelle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda i prodottori di petrolio, gas naturale, carbone, e le raffinerie, prelievo straordinario calcolato sugli utili imponibili dell’anno fiscale 2022 e 2023 che superano di almeno il 20% l’utile del 2018.