Regole Covid dal 1° aprile: dove resta e dove sparisce il Super Green Pass

Regole Covid e Green Pass dal 1° aprile: stop alla Certificazione rafforzata per bar e ristoranti all'aperto, mezzi pubblici, treni e aerei.

Dal 1° aprile, con la fine dello Stato di emergenza, cambiano le regole Covid sull’utilizzo del Green Pass e Super Green Pass, che in molti casi resta ancora in vigore fino all’abolizione definitiva prevista dal 1° maggio. Ad ogni modo, sono tanti gli allentamenti in calendario, con numerosi contesti in cui basterà il Green Pass semplice, a partire dai ristoranti all’aperto, i trasporti locali e di lunga percorrenza e gli alberghi.

Vediamo in dettaglio in quali settori o luoghi resta il Super Green Pass dal 1° aprile e dove invece viene abolito.

Dove non serve più il Super Green Pass

Lavoro e Green Pass, le nuove regole 29 Marzo 2022 Oltre che per l’accesso ai luoghi di lavoro (per i quali fino al 30 aprile basta il Green Pass base (rilasciato anche dopo un tampone negativo), da venerdì 1° aprile 2022 la Certificazione Verde rafforzata non serve più neanche per prendere i mezzi di trasporto pubblici (autobus, metro, tram) né quelli di lunga percorrenza (treni, aerei, navi, traghetti, corriere). Inoltre, in ambito ristorazione non serve più il vaccino (e dunque il Super Green Pass) per sedersi ai tavoli all’esterno di bar e ristoranti. Allentati anche i vincoli per il turismo negli alberghi.

Dove basta il Green Pass

Ambienti di lavoro pubblici e privati;

Alberghi e strutture ricettive;

Bar e ristoranti all’aperto;

Mense e catering;

Mezzi pubblici del trasporto locale;

Mezzi di trasporto di lunga percorrenza;

Impianti di risalita;

Musei, mostre e luoghi della cultura;

Attività sportiva all’aperto;

Sagre e fiere;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto;

Spettacoli, feste e stadi all’aperto;

Cerimonie pubbliche;

concorsi pubblici;

corsi di formazione pubblici e privati.

Dove serve ancora il Super Green Pass

Per il mese di aprile 2022, l’obbligo di Super Green Pass resta per le seguenti attività, contesti e luoghi:

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive,

per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce; convegni e congressi al chiuso;

centri culturali/sociali/ricreativi al chiuso (esclusi centri educativi per l’infanzia, centri estivi e relative attività di ristorazione);

feste al chiuso;

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

sale da ballo e discoteche;

spettacoli al chiuso.

Fino al 31 dicembre 2022, il Super Green Pass servirà anche per l’accesso dei visitatori nelle RSA e nei reparti di degenza degli ospedali.

Dove non serve più il Green Pass

Esercizi commerciali

Uffici pubblici;

Servizi postali e bancari;

Servizi alla persona;

Mezzi di trasporto pubblico non di linea (taxi e ncc);

Trasporto scolastico dedicato.

Restano gli obblighi di mascherina, in alcuni casi (mezzi pubblici, mezzi di trasporto a lunga percorrenza, scuolabus, impianti sciistici con cupola paravento, spettacoli all’aperto o al chiuso, cinema, teatri, concerti) anche di Ffp2 fino al 30 aprile.