Caro energia, nuovi sconti in bolletta e misure per le imprese

Anche nel secondo trimestre taglio costi in bolletta per famiglie e imprese, agevolazioni per imprese energivore e produzione rinnovabili, misure per l'automotive: approvato decreto da quasi 8 mld.

L’intervento contro il caro energia, ampiamente annunciato nelle scorse settimane e approvato in consiglio dei ministri venerdì 18 febbraio, prevede da una parte i tagli agli oneri di sistema sulle bollette di famiglie e imprese, anche nel secondo trimestre 2022, dall’altra misure di semplificazione e incentivazione sulle rinnovabili, e agevolazioni per le imprese energivore. E’ un pacchetto da 6 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri provvedimenti, ad esempio per l’automotive, per arrivare a quasi 8 miliardi di lire, finanziato senza scostamenti di bilancio.

«Il Governo vuole aiutare i cittadini in questo omento di difficoltà, per evitare che il caro energia si traduca in minor potere d’acquisto, e in una minore competitività per le imprese», ha sottolineato il premier, Mario Draghi.

Partiamo dal decreto contro il caro bollette. Vengono sostanzialmente riproposti i benefici previsti dai precedenti provvedimenti per le bollette elettriche sia per le utenze fino a 16,5 kW, sia per quelle superiori. Si tratta di un taglio degli oneri di sistema, che mira a controbilanciare l’aumento del costo dell’energia. Per le bollette del gas, oltre al taglio degli oneri di sistema, si applica anche l’IVA scontata al 5%.

Ulteriore bonus per le famiglie bisognose, che verrà quantificato con precisione in seguito al monitoraggio degli aventi diritto, considerando uno stanziamento di 500 milioni di euro.

Sul fronte delle imprese, viene istituito un Fondo rinnovabili PMI, per stimolare la produzione e l’autoconsumo, gestito dal Gse, il gestore dei servizi, che pubblicherà apposito bando con le istruzioni e i chiarimenti.

Per le imprese energivore, credito d’imposta pari al 20% dell’energia consumata nel secondo trimestre. Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, non concorre alla formazione del reddito di impresa e all’imponibile IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni sui costi dell’energia con l’unico paletto che la somma dei benefici non deve superare il costo della bolletta.

Un altro credito d’imposta va invece a incentivare la produzione di energie rinnovabili nel Sud Italia. Questo bonus si rivolge alle imprese che investono in efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La quantificazione e le modalità di fruizione saranno stabilite con apposito decreto attuativo ministeriale.

Infine, ci sono misure di semplificazione sull’installazione di impianti e la produzione di energia da fonti rinnovabili, e di potenziamento della produzione nazionale di gas, da rivendere poi alle imprese a prezzi calmierati. Un Fondo per l’automotive, 1 miliardo all’anno per otto anni, per sostenere la transizione verso la produzione di auto elettriche. A breve arriverà un nuovo decreto per incentivi acquisto auto elettriche e ibride. E un Fondo da 15 milioni di euro per aiuti ai familiari dei professionisti sanitari deceduti per il Covid.