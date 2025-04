Niente detrazione IVA per le fatture tardive

Fisco: si perde la detrazione IVA per la fattura senza annotazione nei registri entro i termini di legge perchè si supera il periodo di esigibilità.

Il contribuente che non annota una fattura nei registri IVA entro le tempistiche corrette perde il diritto alla detrazione.

Rimborsi IVA: come fare domanda entro il 30 aprile 18 Aprile 2025 Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con interpello n. 115/2025, che ha come protagonista una società che non aveva registrato alcune fatture entro i termini e ha omesso di inserire l’IVA in dichiarazione annuale, a causa di un errore materiale.

In casi come questi, non è più possibile presentare una dichiarazione integrativa per recuperare l’IVA.

Omettendo di registrare le fatture e di detrarre l’imposta entro i termini, infatti, si va incontro alla rinuncia definitiva al diritto di detrazione e non può essere presentata alcuna dichiarazione integrativa, in quanto il comportamento non rappresenta un errore rilevante ed essenziale.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, fa anche riferimento a quanto enunciato in diverse occasioni dalla Corte di Giustizia Europea, ribandendo che il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo in cui l’IVA diventa esigibile, salvo specifiche eccezioni.