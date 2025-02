Modello Redditi PF 2025: nuovo Quadro per chi aderisce al CPB

Nel Modello Redditi PF 2025 è stato inserito un nuovo Quadro CP per le Partite IVA che hanno aderito al Concordato preventivo: istruzioni di compilazione.

Fra le novità del Modello Redditi PF 2025, c’è il nuovo Quadro CP per i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale.

Si trova nel Fascicolo 3 e si compone di cinque sezioni, nelle quali si inseriscono i dati relativi a reddito concordato, imposta sostitutiva sul maggior reddito per coloro che hanno esercitato l’opzione, componenti che rettificano il reddito concordato, reddito effettivo, eventuali cause di cessione e decadenza.

Vediamo brevemente come si compila questa parte del Modello Redditi PF 2025, pubblicato in bozza sul portale dell’Agenzia delle Entrate, completo di istruzioni.

Modello Redditi PF 2025: guida al nuovo Quadro CP

Il CPB, lo ricordiamo, è un istituto introdotto dalla Riforma fiscale, in particolare dal decreto legislativo 13/2024, e consente al contribuente di concordare con il Fisco un imponibile sul quale pagare le tasse per il biennio successivo.

Sezione I: tassazione sostitutiva sul maggior reddito

Come si calcola la tassa sulla maggiorazione CPB 6 Agosto 2024 Devono compilare la prima sezione i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente.

Si tratta della possibilità prevista dall’articolo 20-bis del dlgs sopracitato, in base alla quale il contribuente può pagare un’imposta sostitutiva compresa del 10, 12 o 15% a seconda del punteggio di affidabilità fiscale sul maggio reddito concordato.

Regole di compilazione

Colonna 1: va indicato il reddito d’impresa (nel rigo CP1) o il reddito di lavoro autonomo (rigo CP2) derivante dall’adesione al concordato. E’ il reddito indicato nel rigo P06 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio;

va indicato il reddito d’impresa (nel rigo CP1) o il reddito di lavoro autonomo (rigo CP2) derivante dall’adesione al concordato. E’ il reddito indicato nel rigo P06 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio; Colonna 2: il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dalle regole del CPB (articoli 15 e 16 del dlgs). Il reddito da indicare corrisponde a quello rilevante ai fini del CPB dichiarato al rigo P04 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio. In caso di perdita, la colonna non va compilata.

il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dalle regole del CPB (articoli 15 e 16 del dlgs). Il reddito da indicare corrisponde a quello rilevante ai fini del CPB dichiarato al rigo P04 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio. In caso di perdita, la colonna non va compilata. Colonna 3: imponibile soggetto a imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2;

imponibile soggetto a imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2; Colonna 4: aliquota applicabile;

aliquota applicabile; Colonna 5: imposta sostitutiva dovuta.

I contribuenti soci di una società fiscalmente trasparente, collaboratori di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale non condotta in forma societaria, devono compilare i righi da CP3 a CP5 indicando in colonna 1 il codice fiscale della società trasparente partecipata, o del titolare dell’impresa familiare o del coniuge, e in colonna 2 l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta dal dichiarante.

Sezioni II e III: reddito concordato

I nuovi Modelli Redditi 2025 5 Febbraio 2025 Le successive sezioni II e III vanno compilate da tutti i contribuenti, inserendo rispettivamente il reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato, assieme a tutte le variazioni previste che consentono di apportare rettifiche.

La regola generale del CPB è che l’imponibile concordato resta tale per il biennio, indipendentemente dal reddito effettivo. Ci sono però una serie di voci che consentono di apportare variazioni, e che vanno appunto inserite in queste parti del Modello Redditi PF: plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive.

Questa la sezione II relativa al reddito d’impresa:

Le variazioni si indicano nel rigo CP6, quelle negative non vanno precedute dal segno meno. Da sottolineare che nel rigo CP7, dedicato al reddito d’impresa, in colonna 1 la somma derivante dall’adesione al concordato va esposta al netto dell’eventuale imponibile di cui al rigo CP1, colonna 3, soggetto all’imposta sostitutiva.

Questa invece la sezione III per i lavoratori autonomi:

Valgono le stesse regole per cui il reddito da lavoro autonomo concordato si indica al netto dell’imponibile soggetto a imposta sostitutiva.

Sezione IV: il reddito effettivo

La sezione IV è dedicata al reddito effettivo conseguito nell’anno di imposta 2024.

Si tratta, lo sottolineiamo, di quanto effettivamente guadagnato nell’anno di imposta, non del reddito concordato che rappresenterà l’imponibile fiscale.

Sezione V: Cause di cessazione e decadenza

La sezione V è dedicata alle eventuali cause di decadenza o cessazione (articolo 19, comma 2, e articolo 21 del decreto CPB), che determinano la fuoriuscita dal concordato.

Il rigo CP11 è dedicato al reddito d’impresa, il rigo CP12 a quello da lavoro autonomo. Nella colonna 1 bisogna indicare il codice relativo all’eventuale causa di cessazione, e nella colonna 2 quello invece relativo alla decadenza. Le istruzioni alla compilazione riportano i relativi codici.

I codici per le cause di cessazione

1 : il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA, indice di affidabilità fiscale;

: il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA, indice di affidabilità fiscale; 2 : il contribuente ha cessato l’attività;

: il contribuente ha cessato l’attività; 3 : il dichiarante è risultato interessato da operazione di conferimento. Sono comprese le operazioni di cessione di ramo di azienda;

: il dichiarante è risultato interessato da operazione di conferimento. Sono comprese le operazioni di cessione di ramo di azienda; 5 : il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, del TUIR, testo unico imposte sui redditi, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del medesimo testo unico di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%;

: il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, del TUIR, testo unico imposte sui redditi, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del medesimo testo unico di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%; 6 : il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del ministro dell’Economia del 14 giugno 2024, che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato.

: il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del ministro dell’Economia del 14 giugno 2024, che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato. 7: il contribuente ha aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/1994.

I codici per le cause di decadenza

1 : a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, oppure risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

: a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, oppure risultano commesse altre violazioni di non lieve entità; 2 : a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del dpr 322/1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

: a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del dpr 322/1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato; 3 : sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

: sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; 4 : ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11 del decreto CPB, come la mancata presentazione della dichiarazione in uno dei tre anni precedenti o la presenza di determinate tipologie di condanne. Oppure vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, che esclude i contribuenti con debiti fiscali o contributivi superiori a 5mila euro;

: ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11 del decreto CPB, come la mancata presentazione della dichiarazione in uno dei tre anni precedenti o la presenza di determinate tipologie di condanne. Oppure vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, che esclude i contribuenti con debiti fiscali o contributivi superiori a 5mila euro; 5: è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato.

Nella colonna 3 va indicato il primo periodo d’imposta del biennio per il quale si è verificata la causa di decadenza.