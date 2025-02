RENTRI: adempimenti ambientali entro il 13 febbraio

Prima scadenza 2025 del regolamento RENTRI: quali imprese devono iscriversi entro il 13 febbraio e quali adempimenti ambientali spettano agli altri operatori.

Si avvicina la prima scadenza 2025 per i soggetti con obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): entro il 13 febbraio dovranno iscriversi tutte le aziende chiamate ad assolvere agli adempimenti ambientali utilizzando l’apposita piattaforma online, mentre per tutte le altre scatta l’adozione della nuova modulistica FIR.

Iscrizione al RENTRI per aziende di settore

Trasporto rifiuti: aumento tasse in Manovra 2025 30 Ottobre 2024 Dopo l’avvio del nuovo sistema lo scorso 15 dicembre 2024, entro il termine del 13 febbraio 2024 è necessario completare le iscrizioni ai RENTRI. Si tratta di circa 70mila operatori, rientranti nelle seguenti fattispecie: impianti di recupero e smaltimento di rifiuti; trasportatori e intermediari di rifiuti; imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Sempre a partire dal 13 febbraio 2025, questi operatori dovranno tenere i registri di carico e scarico con i nuovi modelli e in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Registrazione e Modelli FIR per tutti gli operatori

RENTRI: calendario scadenze 18 Aprile 2024 Ci sono pi adempimenti che valgono per tutti gli operatori, anche se non obbligati all’iscrizione al RENTRI ma che devono comunque effettuare la registrazione, sempre entro il 13 febbraio 2025, nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.

Questo passaggio è necessario per poter emettere e vidimare digitalmente i nuovi modelli FIR (formulari di identificazione dei rifiuti ), da utilizzarsi a partire dalla stessa data. Potranno essere compilati con i sistemi gestionali aziendali o con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Sul portale governativo dedicato al Registro RENTRI (www.rentri.gov.it) sono disponibili materiali informativi, il calendario 2025 degli adempimenti, tutorial, oltre agli strumenti informativi necessari per effettuare tutte le pratiche correttamente.

Le regole di base sono contenute nell’omonimo Regolamento (decreto ministeriale 59/2023).