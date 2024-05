Guida alle agevolazioni fiscali in dichiarazione 2024

Guida alle agevolazioni fiscali (detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta) in dichiarazione dei redditi 2024: norme aggiornate, documenti e procedure.

Nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla dichiarazione dei redditi, e in particolare a tutte le agevolazioni fiscali che si possono inserire nel Modello 730 o Redditi PF 2024. Normative di riferimento, adempimenti, documenti da produrre: a ogni singola detrazione è dedicato uno specifico capitolo che contiene tutti questi dettagli.

Consultabile per argomenti, vuole essere un compendio utile per CAF e Professionisti che devono rilasciare il visto di conformità, effettuano assistenza e controllo documentale. Oltre che per i contribuenti, alle prese con la stagione dichiarativa 2024.

La Guida alle agevolazioni in dichiarazione 2024

La Guida Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 contiene una premessa, una sezione su aspetti generali e chiarimenti su documenti da conservare, visto di conformità, elenco di detrazione e deduzioni fiscali, calcolo della tasse da pagare, versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione. E poi ci sono 12 schede dedicate alle singole categorie di agevolazione, con tutti i dettagli del caso:

A cosa serve e come è stata realizzata

La Guida coordina tutte le modifiche normative, i documenti di prassi e le risposte agli interpelli, mettendo ordine in una complessa materia che ha subito nell’ultimo anno un incredibile numero di modifiche.

Contiene anche le dichiarazioni sostitutive da rendere agli intermediari per ottenere il visto di conformità, nonché le informazioni sui documenti da conservare e su quelli che possono essere chiesti in sede di controllo documentale.

È il risultato del lavoro svolto negli ultimi anni da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF. E intende offrire uno strumento chiaro ed efficace nell’ottica del potenziamento della tax compliance, per garantire un’applicazione uniforme delle norme su tutto il territorio nazionale.