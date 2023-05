Donazioni nel 730: detrazione o deduzione se più conveniente

Quali sono le detrazioni per le spese dei familiari a carico, come sono esposte nella dichiarazione precompilata e a chi spettano: tutte le regole.

Bonus Affitto: i documenti per la detrazione nel 730

Bonus fiscali 730, ecco la documentazione per le detrazioni spettanti a chi vive in affitto: come dimostrare il diritto allo sconto IRPEF quando previsto.