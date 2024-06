Bonus edilizi: detrazione agli eredi da subito

Bonus edilizi trasferiti agli eredi: ok alle rate residue della detrazione fin dall'anno del decesso, purché conservino la detenzione dell'immobile.

La detrazione prevista nell’ambito dei Bonus edilizi per le operazioni di ristrutturazione può essere trasferita agli eredi in caso di morte del beneficiario, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Un recente chiarimento riguarda invece l’anno d’imposta a partire dal quale scatta il passaggio della detrazione in presenza dei requisiti, ossia la detenzione effettiva di un titolo di godimento: nell’anno del decesso del titolare originario del bonus casa, la relativa detrazione fiscale si trasferisce ai suoi eredi nello stesso anno, perchè è sufficiente il possesso dell’immobile al 31 dicembre dell’anno in corso.

Il Fisco è intervenuto più volte per chiarire questo aspetto relativo alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come anche Sismabonus e Bonus Mobili, specificando quando è possibile trasferire le agevolazioni nel caso di decesso del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/2022, si era già espressa in merito chiarendo la normativa relativa al “trasferimento dell’immobile mortis causa”:

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Il trasferimento delle detrazioni avviene anche se l’unità immobiliare non è stata acquisita per successione, ma apparteneva già al patrimonio dell’erede, che in qualità di proprietario dell’immobile vanta un vincolo giuridico che lo autorizza a beneficiare dell’agevolazione.