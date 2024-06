Bonus edilizi nel 730: prima rata da confermare

Bonus edilizi nel 730 precompilato, prima rata indicata ma non calcolata: spetta al contribuente verificare i requisiti per richiedere la detrazione.

Nelle dichiarazioni precompilate i dati dei pagamenti relativi ai nuovi Bonus edilizi con detrazione pruriennale sono riportati solo nel foglio riepilogativo, senza tuttavia essere inseriti e utilizzati.

Non si tratta di una novità: il meccanismo è già stato previsto negli scorsi anni e risponde ad una precisa logica.

Il mancato utilizzo delle spese relative agli interventi edilizi effettuati, in particolare, è dovuto al fatto che in fase di preparazione del 730 precompilato l’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza di tutti quanti gli effettivi requisiti soggettivi e oggettivi in possesso del contribuente, necessari per ottenere le detrazioni.

Il contribuente, quindi, per la prima rata è tenuto a inserire le spese nel quadro E del 730 o nel quadro RP del modello Redditi Persone Fisiche, solo dopo aver verificato di possedere tutti i requisiti necessari per richiedere la detrazione.

Le rate successive alla prima, invece, vengono riportate nella dichiarazione precompilata e sono indicate nel foglio riepilogativo come “dato utilizzato”.