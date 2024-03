Fattura Elettronica, Esterometro e nuovi servizi per le Partite IVA

Rettifica operazioni SdI, imprese agricole in regime speciale, servizi massivi di invio e scarico: novità di marzo per Fattura elettronica ed Esterometro.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sulla compilazione di fatture elettroniche: rilasciato a marzo 2024, il vademecum del Fisco riporta chiarimenti e novità in merito a casistiche particolari. Nello specifico, nell’update (versione 1.9) sono state inserite le istruzioni per la rettifica di comunicazioni errate o per operazioni con l’estero e le indicazioni per la fatturazione delle imprese agricole in regime speciale, per i quali è stata aggiunta la sezione “AltriDatiGestionali“.

Ma in arrivo ci sono anche altre novità: vediamo in dettaglio i nuovi documenti e servizi per le Partite IVA.

Fatture con l’estero: rettifica comunicazioni via SDI

L’aggiornamento della guida sulla Fatturazione Elettronica dettaglia le modalità di rettifica di una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta, in quanto l’IVA è dovuta dal committente. In questi casi, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati gli estremi della nota di credito ricevuta, quando disponibile.

La procedura riguarda le comunicazioni trasmesse tramite il Sistema di Interscambio con i seguenti tipi documento:

TD16: reverse charge;

TD17: autofattura per acquisto servizi dall’estero;

TD18: acquisto beni intracomunitari;

TD19: vendita in Italia di beni non importati da parte di cedente estero con imposta assolta dal cessionario;

TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture;

TD21: autofattura per splafonamento;

TD22: estrazione beni da Deposito IVA;

TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;

TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni;

TD28: acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea).

Per le operazioni dal 1° luglio 2022 con tipi documento TD17, TD18 e TD19, la rettifica può essere effettuata dal cessionario con invio di un documento analogo a quello trasmesso via SdI, indicando il tipo di errore da correggere.

Rettifica dovuta a nota di variazione inviata dal prestatore o cedente: indicare, nel campo 2.1.6 DatiFattureCollegate, numero e data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile anche l’Id SdI.

Rettifica di un errore del cessionario: indicare, nel campo 2.1.6 DatiFattureCollegate, numero e data della comunicazione sbagliata e relativo Id SdI.

La rettifica incide sull’obbligo di integrazione ai fini IVA se assolto per via cartacea.

Fatturazione: le altre novità di marzo

Venerdì 8 marzo sono state pubblicate anche le nuove istruzioni e specifiche tecniche per i servizi massivi di trasmissione e scarico dei file. Eccoli:

L’aggiornamento è legato alla nuova possibilità di ottenere, dal 13 marzo il download massivo di:

fatture e corrispettivi per più Partite IVA con una singola richiesta,

registri IVA non protocollati su base mensile,

bozze dei prospetti riepilogativi IVA su base mensile o trimestrale.

A partire dalla stessa data è inoltre possibile indicare, nel portale Fatture e Corrispettivi, il canale attraverso il quale si vuole utilizzare il servizio di scarico massivo dei documenti IVA precompilati.