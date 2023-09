Esonero IRAP: codici tributo per restituire benefici indebiti

Il Fisco istituisce i codici tributo per la restituzione dei benefici usufruiti in modo indebito nell’ambito dell’esonero dal versamento RAP.

Sono quattro i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per favorire la restituzione dei benefici usufruiti in modo indebito nell’ambito dell’esonero dal versamento dell’IRAP.

I contribuenti, infatti, sono tenuti a versare tramite modello F24 le somme dovute in seguito alle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, insieme ai relativi interessi e alla sanzione prevista in caso di omesso versamento.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 52/E, ha istituito i seguenti codici tributo:

“ 5063 ” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;

" 5064 " denominato "Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale";

" 5065 " denominato "Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale";

"5066" denominato "Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale".

Come ricorda il Fisco, all’interno del modello F24 i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate, nella colonna “importi a debito versati”.