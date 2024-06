Dichiarazione IMU entro il 1° luglio: regole e scadenze 2024

In scadenza la Dichiarazioni IMU per i casi di variazione che incidono sulla determinazione dell'imposta e per gli enti non commerciali.

I proprietari di immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta devono presentare la Dichiarazione IMU entro il prossimo primo luglio.

La scadenza ordinaria sarebbe il 30 giugno, come per l’IRPEF o per altre imposte, ma quet’anno cade di domenica e quindi si slitta al lunedì successivo, ossia al 1° luglio 2024.

Come si presenta la Dichiarazione IMU

La Dichiarazione IMU si presenta utilizzando il modulo IMU/IMPI, che si può scaricare dal portale del Dipartimento delle Finanze. E' possibile inviarla telematicamente, anche tramite un intermediario, oppure in forma cartacea all'anagrafe.

La compilazione è relativamente semplice.

Il frontespizio è dedicato ai dati anagrafici del contribuente. Il secondo riquadro, relativo al dichiarante, va compilato solo nel caso in cui quest’ultimo sia diverso dal contribuente (ad esempio, rappresentante legale, rappresentante di un minore curatore fallimentare, erede, liquidatore). Nel caso in cui ci siano più proprietari va compilata anche la sezione dedicata ai contitolari.

Infine, il Quadra A è dedicato ai campi identificativi dell’immobile.

Chi deve presentare la Dichiarazione IMU

Dichiarazione IMU e aggiornamento rendita catastale 21 Marzo 2024 Non è un adempimento obbligatorio per tutti coloro che possiedono immobili soggetti all’imposta, ma va effettuato solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Il caso più frequente è il cambio di proprietà, ma si possono verificare anche altre fattispecie.

Fra le più comuni: immobili concessi in comodato d’uso ai parenti, oppure oggetto di locazione finanziaria, modifiche dell’atto costitutivo, l’immobile ha perso o viceversa acquistato il diritto all’esenzione IMU, variazioni della classificazione catastale. Nelle istruzioni alla dichiarazione sono elencate con precisione tutte le fattispecie.

La dichiarazione ha poi effetto anche sugli anni successivi; va ripresentata solo nel momento in cui intervengono eventuali nuove modifiche.

Dichiarazione IMU enti non commerciali

Stessa scadenza per gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente utilizzato per l’esercizio della propria attività, che invece hanno l’obbligo di presentazione annuale.

In questo caso la dichiarazione si presenta con il modello IMU/ENC.