Modelli ISA 2024 con integrazione dati online

Approvati 175 modelli ISA 2024, online con istruzioni di compilazione e specifiche di invio: fra le novità, un software per importare i dati della dichiarazione con applicativo Redditi Online.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli ISA 2024 per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

Le indicazioni sono fornite nel provvedimento del 28 febbraio 2024, che contiene anche le istruzioni per la compilazione, mentre con un separato documento di prassi sono state approvate anche le specifiche tecniche.

Indice Modelli ISA 2024

Modelli ISA 2024

ISA 2024: online revisioni ed elenco attività 30 Gennaio 2024 I modelli riguardano i contribuenti che nel 2023 hanno esercitato in via prevalente una delle attività a cui si applicano gli ISA, anche coloro che ne sono esclusi ma esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo “indice” con ricavi superiori al 30% di quelli totali dichiarati, oppure che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA.

Sul portale dell’Agenzia delle Entrate ci sono i modelli definitivi, le istruzioni suddivise in quattro parti (una generale, una per i dati relativi al personale, e due rispettivamente per i dati contabili di imprese e professionisti). Le specifiche tecniche contengono anche i controlli di coerenza tra i modelli.

Fra le novità, c’è una semplificazione procedurale per i contribuenti che utilizzano l’applicativo Redditi OnLine: una nuova funzionalità consente di importare nel software “Il tuo ISA” i dati indicati nei modelli Redditi.

Ricordiamo infine che quest’anno per le partite IVA soggette agli ISA debutta il concordato preventivo biennale. Insieme ai Modelli ISA è stato approvato anche un modulo per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, e le relative istruzioni di compilazione.