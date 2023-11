Nuova tassa sulle cessioni immobiliari dal 2024

Novità in vista per la disciplina che regola i diritti reali: la Legge di Bilancio potrebbe modificare la tassazione applicata alle cessioni immobiliari.

Con la Legge di Bilancio 2024 potrebbero arrivare novità in materia di tassazione applicata alle cessioni immobiliari, in seguito a una possibile modifica del TUIR relativamente alla disciplina che regola i diritti reali.

Nella bozza della Legge di Bilancio che è attualmente al vaglio del Parlamento, è contenuta una norma volta a introdurre dal 2024 una nuova tassazione sugli atti di cessione di diritti reali, in caso di costruzione o trasferimento.

L’Art 23 della Legge introduce delle modifiche al TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), attenuando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso e costituzione/trasferimento di diritti reali, da applicare solo nel caso in cui le norme non prevedano diversamente.

In questo modo si amplierebbe il gruppo dei redditi che rientrano in questa categoria, anche attraverso l’inclusione nella disciplina dei redditi diversi sia derivanti dalla concessione in usufrutto sia che derivano dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, come ad esempio, superficie, uso e servitù.