Residenza fiscale: le nuove regole 2024 sul Paese in cui pagare le tasse

Riforma fiscalità internazionale: ecco come cambia la disciplina in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche dal 2024.

Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, in fase di approvazione della Manovra 2024, ha anche approvato un decreto sulla fiscalità internazionale che prevede importanti per la disciplina impositiva in relazione alla residenza fiscale, nell’ambito dell’attuazione della legge delega fiscale.

Le novità entreranno in vigore nel 2024 e riguardano, nel dettaglio, le persone fisiche e per le persone giuridiche.

Fiscalità internazionale: in quale Paese si pagano le tasse

La nuova disciplina interviene a chiarire dubbi e spianare rigidità dell’attuale materia fiscale.

Residenza fiscale delle persone fisiche

Si introduce un concetto di domicilio in cui diventa preponderante la presenza fisica nel territorio dello Statoanche ai fini fiscali, prevalendo il luogo in cui effettivamente la persone fisica abita per la maggior parte del periodo d’imposta.

Per quanto riguarda le persone fisiche, tuttavia, dalla presunzione assoluta di residenza fiscale che deriva dall’iscrizione di una persona alle anagrafi della popolazione residente si passa alla presunzione relativa: il contribuente può anche fornire la prova contraria in merito al suo domicilio, a prescindere dalla sua residenza anagrafica.

Smart working e residenza fiscale, le regole caso per caso 22 Agosto 2023 Una revisione normativa destinata ad avere impatto, ad esempio, sui lavoratori in smart working: se una persona fisica vive in Italia e vi lavora pur se alle dipendenze di un’azienda estera, dovrà pagare le tasse sul reddito nel nostro Paese, dal momento che è il luogo in cui dimora per la maggior parte del periodo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate (con la Circolare 25/E del 18 agosto scorso) aveva già fornito alcuni chiarimenti sui profili fiscali del lavoro da remoto spiegando che si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono in alternativa:

iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

domiciliate nel territorio dello Stato italiano, da intendersi come sede principale di affari, interessi economici e relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi;

residenti nel territorio dello Stato italiano.

Residenza fiscale delle persone giuridiche

Relativamente alla residenza delle persone giuridiche o comunque diverse dalle fisiche, invece, si sottolinea il concetto di direzione effettiva intesa come continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche che riguardano la società nel suo complesso.

Diventa rilevante, in pratica, il luogo in cui avviene la gestione ordinaria, vale a dire dove avviene il continuo e coordinato compimento degli atti gestionali che sono inerenti alla società o all’ente nel suo complesso.