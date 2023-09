Scadenze Modello Redditi PF 2023: calendario e prossimi appuntamenti

Calendario scadenze Modello Redditi PF: 28 settembre ultimo giorno per presentare Redditi PF 2023 cartaceo alle Poste, i contribuenti ai quali è concesso.

In caso di omessa presentazione del Modello Redditi PF 2023 cartaceo è possibile porre rimedio entro il 28 settembre, termine ultimo valido anche per effettuare il versamento della sanzione. La data segna la scadenza ultima per la presentazione del modello in forma cartacea presso gli uffici postali per chi non ha provveduto a presentare documento entro il 30 giugno scorso.

Vediamo di seguito il calendario completo delle scadenze per il Modello Redditi PF 2023.

Scadenze Modello Redditi PF cartaceo

L’opportunità di presentare il Modello Redditi PF cartaceo è concessa a dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita IVA ma anche lavoratori occasionali e collaboratori coordinati e continuativi, purché beneficino dell’esenzione dall’invio telematico.

Appartengono a quest’ultima categoria i contribuenti che:

possiedono redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, ma non possono presentare il Modello 730;

possono presentare il Modello 730 ma devono dichiarare specifici dati utilizzando i quadri del modello Redditi (RM, RS, RT, RW);

devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti non più in vita.

Il Modello Redditi PF 2023 deve essere presentato insieme alla scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.

Calendario scadenze Modello Redditi 2023

Per la stagione dichiarativa 2023, ecco di seguito le prossime scadene fiscali:

27 settembre : ultimo giorno utile per l’annullamento del modello Redditi inviato senza F24.

: ultimo giorno utile per l’annullamento del modello Redditi inviato senza F24. 30 novembre : ultimo giorno per l’invio del modello Redditi e di quello correttivo o aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM, RS, RT e RW).

: ultimo giorno per l’invio del modello Redditi e di quello correttivo o aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM, RS, RT e RW). 28 febbraio 2024: ultimo giorno (90 giorni dalla scadenza del 30 novembre) per il modello Redditi precompilato “tardivo” e per scaricare il modello Redditi PF On line 2023.