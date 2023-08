Crediti d’imposta con Modello F24: tre nuovi codici tributo

Il Fisco ha istituito tre nuovi codici tributo per l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione: ecco quali sono.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo da inserire nel Modello F24 per consentire l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione, facendo riferimento ai servizi telematici.

Il Fisco, nel dettaglio, ha istituito tre specifici codici tributo caratterizzati dalle medesime finalità con altrettante risoluzioni datate 31 luglio 2023. Qui si seguito il dettaglio di ciascuno dei nuovi codici istituiti:

codice tributo “ 6997 ”, finalizzato a consentire l’utilizzo tramite modello F24 del credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator ;

”, finalizzato a consentire l’utilizzo tramite modello F24 del credito d’imposta per la digitalizzazione di ; codice tributo “ 7052 ”, per l’utilizzo tramite modello F24 del credito d’imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso ;

”, per l’utilizzo tramite modello F24 del credito d’imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da ; codice tributo “7051”, per utilizzare tramite modello F24 il tax credit per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione.

In tutti e tre i casi, il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione e il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in modo da non rischiare il rifiuto dell’operazione di versamento.