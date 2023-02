Addizionale IRPEF 2023: Regione più cara Lazio, fanalino di coda Friuli

La metà delle Regioni applica l'aliquota unica, IRPEF più cara in Lazio e più conveniente in Friuli: la tabella delle addizionali regionali IRPEF 2023.

In stagione di dichiarazione dei redditi, analizziamo le addizionali regionali IRPEF in base ai dati aggiornati a febbraio e pubblicati sul portale del dipartimento delle Finanze. L’aliquota più bassa è applicata in Friuli Venezia Giulia (allo 0,7%) per i contribuenti del primo scaglione di reddito, mentre la Regione più cara è il Lazio.

Ci sono poi cinque Regioni che applicano l’aliquota base dell’1,23% per tutti, a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano che la prevedono per i primi tre scaglioni di reddito. Altre cinque hanno sempre un’aliquota unica ma più alta, all’1,73%. Negli altri casi, si procede per scaglioni.

Addizionale IRPEF: Regioni con aliquota unica

Partiamo dalle Regioni che applicano l’aliquota unica, quindi uguale per tutti i contribuenti indipendentemente dal reddito:

si paga l’ 1,23% in Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto.

in Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto. Aliquota unica all’1,73% in Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta.

Regioni con aliquote IRPEF differenziate

Addizionali IRPEF per Regione e fasce di reddito 13 Febbraio 2023 Tutte le altre Regioni applicano aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito. Qui, ricordiamo che in base alla legge (articolo 6, comma 4, dlgs 68/2011):

le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Quindi, dopo al riforma IRPEF, le aliquote possono essere differenziate su quattro scaglioni di reddito e non più cinque. Vediamo una panoramica ragionata.

Primo scaglione IRPEF: redditi fino a 15mila euro. L’aliquota più bassa come detto è quella del Friuli Venezia Giulia, allo 0,7%. Ma in realtà, è più favorevole al contribuente la normativa della Val D’Aosta, che come detto ha l’aliquopta unica all1,73%, ma che prevede anche l’esenzione per il primo scaglione. C’è un nutrito gruppo che per il primo scaglione prevede l’aliqupta dell’1,23%: Lombardia, Liguria, Marche, Umbria, province di Trento e di Bolzano. Le Regioni più care per questa fascia di reddito sono Lazio, Molise e Campania, all’1,73%. Segue il Piemonte con l’1,62%. Le altre addizionali Irpef per il primo scaglione: Emilia Romagna e Puglia 1,33%, Toscana 1,42%. Secondo scaglione IRPEF: redditi da 15mila a 28mila euro. Qui la Regione più conveniente resta il Friuli, con l’1,23% (aliquota che applica a tutti e tre gli scaglioni dal secondo al quarto). Stessa aliquota anche a Trento e Bolzano (valida per i primi tre scaglioni). Tutte le altre aliquote sono differenziate, la più cara è il Lazio con il 3,33%, seguita dalla Campania, 2,96% e dal Piemonte, 2,13%.Tutte el altre Regioni hanno aliquote ricomprese fra l’1 e il 2%. Terzo scaglione IRPEF: redditi da 28mila a 50mila euro. Restano all’1,23% Friuli e provicne di Trento e Bolzano, la pi alta è sempre l’qliuota laziale al 3,33, seguono Campania, 3,2%, Pimenotne, 2,75%, Liguria, 2,31%. Quarto scaglione IRPEF: redditi sopra i 50mila euro. Il Piemonte e la Campania raggiungono il Lazo con l’alqiuota del 3,33%. Sopra il 2% anche Liguria e Molise, 2,33%, Emilia Romagna, 2,27.

Addizionali regionali IRPEF 2023

Regioni con aliquota unica

Friuli Venezia Giulia : primo scaglione all 0,8% e aliquota all’1,23% per gli altri tre scaglioni. Sostanzialmente, è la Regione con la tassazione più favorevole per tutti gli scaglioni.

: primo scaglione all 0,8% e aliquota all’1,23% per gli altri tre scaglioni. Sostanzialmente, è la Regione con la tassazione più favorevole per tutti gli scaglioni. Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto : aliquota unica all’1,23%.

: aliquota unica all’1,23%. Province di Trento e Bolzano : primi tre scaglioni con aliquota all’1,23%, quarto scaglione all’1,73%.

: primi tre scaglioni con aliquota all’1,23%, quarto scaglione all’1,73%. Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta: aliquota unica all’1,73% (la Valle d’Aosta ha però l’esenzione per il primo scaglione IRPEF).

Tabella Regioni con aliquote differenziate

Regione Aliquota 1° scaglione IRPEF Lombardia 1,23% Liguria 1,23% Marche 1,23% Umbria 1,23% Emilia Romagna 1,33% Puglia 1,33% Toscana 1,42% Piemonte 1,62% Molise 1,73% Campania 1,73% Lazio 1,73%

Regione Aliquota 2° scaglione IRPEF Lombardia 1,58% Liguria 1,79% Marche 1,53% Umbria 1,62% Emilia Romagna 1,93% Puglia 1,43% Toscana 1,43% Piemonte 2,13% Molise 1,93% Campania 2,96% Lazio 3,33%

Regione Aliquota 3° scaglione IRPEF Lombardia 1,72% Liguria 2,31% Marche 1,7% Umbria 1,67% Emilia Romagna 2,03% Puglia 1,63% Toscana 1,68% Piemonte 2,75% Molise 2,13% Campania 3,20% Lazio 3,33%

Regione Aliquota 4° IRPEF Lombardia 1,73% Liguria 2,33% Marche 1,73% Umbria 1,83% Emilia Romagna 2,27% Puglia 1,85% Toscana 1,73% Piemonte 3,33% Molise 2,33% Campania 3,33% Lazio 3,33%

Ci sono poi una serie di regole specifiche, in tutte le Regioni, che possono per esempio abbassare l’aliquota a determinate tipologie di contribuenti. Ad esempio, in Veneto addizionale IRPEF allo 0,9% per le persone disabili con reddito fino a 50mila euro. In altre Regioni ci sono deduzioni o agevolazioni per determinate categorie di contribuenti, ad esempio famiglie numerose.