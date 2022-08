Fringe benefit 2022 agevolati: guida alle regole per non sbagliare

Per i fringe benefit 2022 ai dipendenti è innalzato il massimale a 600 euro più altri 200 euro ma con regole diverse: come applicarle senza pagare tasse.

Il decreto Aiuti bis (art. 12 del D.L. n. 115/2022) non soltanto ha portato a 600 euro la soglia esentasse per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti nel periodo d’imposta in corso, ma ha anche previsto di ammettere nel novero dei fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette (utenze domestiche) dell’acqua, del gas e della luce.

Non solo: sempre e solo per il 2022, è possibile riconoscere anche buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro, riconosciuti in aggiunta a tale soglia maggiorata, anche per la ricarica di veicoli elettrici o come premi di risultato in sostituzione del premio previsto da contratto.

Fringe benefit: le regole per il 2022

In pratica, fino al 31 dicembre (in realtà la legge permette di corrispondere i fringe benefit entro il giorno 12 gennaio di ogni anno), i datori di lavoro possono concedere – nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente – somme di denaro o beni e servizi fino ad un valore di 600 euro complessivi senza applicazione di tasse o contributi su tali somme in usta paga, in deroga al consueto limite annuale pari a 258,23 euro.

Tra l’altro, a differenza di altre forme di welfare aziendale, nel caso dei fringe benefit in questione è possibile riconoscere tali benefici anche come trattamento ad personam.

Buoni benzina: cumulo con altri benefit ma occhio alle soglie 19 Luglio 2022 Attenzione però: in presenza di più benefit determinati con criteri differenti, bisogna accertarsi di non superare tale soglia complessiva – tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro – altrimenti scatta la tassazione sull’intera somma, e non soltanto sulla parte eccedente il massimale concesso. Ad esempio, un voucher versato o concesso prima del 12 gennaio 2023 rientra nel tetto massimo consentito anche se non viene utilizzato, concorrendo al computo complessivo della soglia 2022 (600 euro + 200 eur0).

Fringe benefit 2022: soglie e beni ammessi

Riassumendo, per l’anno d’imposta 2022, i beni e i servizi concedibili sono:

quelli rientranti nella soglia maggiorata di 600 euro, fino al limite annuo: buoni spesa buoni benzina rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

come eventuali ulteriori beni e servizi oltre il limite annuo: buoni benzina o titolo analoghi per un massimo di 200 euro (anche al posto dei premi di risultato).