Decreto Semplificazioni fiscali: tutte le misure approvate

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale e di imposte dirette e indirette: le novità.

Approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto Semplificazioni con alcune proroghe e una serie di semplificazioni in materia fiscale e tributaria. Tra le novità c’è la conferma per il 2022 dei correttivi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) già previsti per il 2020 e il 2021, così da adeguarsi al nuovo periodo di incertezza economica. Vediamo di seguito le principali novità.

Dichiarazione dei Redditi

Si allineano le addizionali comunali IRPEF e si adeguano ai nuovi scaglioni,

si dematerializza la scelta di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille nel modello 730,

si semplifica la modifica del domicilio fiscale ed i rimborsi IRPEF agli eredi,

si elimina l’obbligo per Caf e intermediari di conservare i singoli documenti sulle spese sanitarie.

Semplificazioni per le imprese

Redzione dei bilanci delle micro-imprese,

gestione degli errori contabili,

deduzioni IRAP sul personale dipendente a tempo indeterminato.

Operazioni sotto i 5mila euro

Esonero dall’Esetrometro,

semplificate le comunicazioni al Fisco sui trasferimenti di denaro tramite intermediari bancari e finanziari.

Dichiarazione IMU

sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per enti non commerciali,

è prorogata al 31 dicembre la scadenza della dichiarazione sull’IMU.

Altre novità approvate in CdM

Da segnalare anche, nella stessa seduta del CdM la proroga al 30 settembre dell’obbligo di mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle RSA e nelle strutture sanitarie. Per quanto concerne il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, invece, è stato approvato un decreto che introduce ulteriori modifiche in materia di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di risanamento.