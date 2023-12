Ecobonus: cosa fare se si sbaglia bonifico

La detrazione delle spese di riqualificazione energetica viene concessa anche in caso di bonifico con causale del versamento errata? Il Fisco chiarisce.

Il Fisco ha fornito chiarimenti in merito a eventuali errori nella compilazione del bonifico relativo alle spese di riqualificazione energetica, precisando che l’obbligo non è previsto per gli interventi realizzati nell’ambito dell’attività d’impresa e in quali casi non si rischia di perdere le detrazioni previste.

Per ottenere la detrazione, infatti, è necessario effettuare un bonifico bancario o postale, affinché le banche o Poste Italiane possano operare sui pagamenti una ritenuta d’acconto a carico di chi beneficia del pagamento.

Nei bonifici devono risultare la causale del versamento, il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale viene

Nel caso in cui a causa di un errore materiale venga riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, precisamente “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”, l’agevolazione viene comunque riconosciuta e non sono richiesti ulteriori adempimenti al contribuente.

In casi come questi, quindi, viene mantenuta la detrazione del 65% delle spese sostenute in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti.