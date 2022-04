Modelli 730 e 770: aggiornamento modelli e istruzioni 2022

Aggiornati modello e istruzioni 770/2022 e istruzioni di compilazione del 730/2022: i documenti da scaricare, le motivazioni e le novità introdotte.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni di compilazione del 730/2022 e le specifiche tecniche di invio. Novità anche per il 770: in questo caso, oltre alle istruzioni e alle specifiche tecniche è stato aggiornato anche il modello 770/2022.

I modelli per la dichiarazione dei redditi erano stati pubblicati in versione definitiva a gennaio, con le diverse novità normative in materia di sgravi e agevolazioni fiscali. Adesso, sono state inseriti ulteriori aggiornamenti, anche di natura tecnica legati alla trasmissione dei modelli.

Modello 730/2022

Precompilata 2022: la proroga del 730 condiziona i rimborsi? 13 Aprile 2022 Per il modello 730/2022 la novità essenziale è lo slittamento al 23 maggio per la consultazione della dichiarazione precompilata rispetto alla scadenza originaria del 30 aprile. Tale nuova data, pertanto, adesso figura nell’aggiornamento delle istruzioni di compilazione. Non solo: figurano anche alcune novità per quanto riguarda le istruzioni su esoneri e agevolazioni, in particolare crediti d’imposta per specifiche categorie di beneficiari.

=> Scarica il Modello 730/2022

Modello 770/2022

Il modello 770, riservato ai sostituti d’imposta, si trasmette entro il 31 ottobre. Nel modello 2022 erano già presenti i nuovi campi per il credito legato al trattamento integrativo, il campo per l’ID Arrangement per operazioni transfrontaliere, le note sulla sospensione dei versamenti con causale Covid. Con l’ultimo aggiornamento, è stata eliminata, nel quadro SX al rigo SX42, la colonna 7 “Eccedenza di imposta”. Inoltre è stata di conseguenza slittata la numerazione delle colonne successive. Nelle istruzioni, invece, sono state acquisite alcune novità derivanti dalle disposizioni del Milleproroghe, anche in ambito riscossione.