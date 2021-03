Dichiarazione redditi e precompilata: le scadenze 2021

Guida alle scadenze in calendario per la dichiarazione dei redditi precompilata 2021: consultazione, modifica e trasmissione dei modelli 730 e Redditi.

Si avvicinano le prime scadenze importanti per la dichiarazioni dei redditi 2021, che interessano contribuenti e sostituti d’imposta. A cascata, seguono i termini per la consultazione del 730 precompilato e il modello Redditi, per la modifica e infine l’invio al Fisco. Vediamo in dettaglio tutte quante le scadenze 2021 legate alla dichiarazione dei redditi, alcune delle quali sono cambiate da quest’anno in poi, soprattutto per quanto riguarda le imprese e i professionisti con personale alle proprie dipendenze.

CU e spese detraibili

Lo scorso mese di febbraio medici, odontoiatri, cae di cura, professioni sanitarie, ottici e tutti gli altri soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria hanno inviato all’Agenzia delle Entrate le spese sanitarie sostenute nel 2020 da parte e di contribuenti. Ora, entro il 16 marzo 2021:

i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia la Certificazioni Unica 2021 ;

; i soggetti obbligati devono trasmettere i dati relativi alle spese detraibili al Fisco, per consentire la predisposizione dei modelli dichiarativi precompilati. Tra i nuovi soggetti obbligati a tale invio ci sono quest’anno anche gli istituti scolastici, chiamati ad inviare i dati relativi alle spese scolastiche detraibili diverse dalle tasse scolastiche (contributi scolastici ed erogazioni liberali) sostenute dai contribuenti nel corso dell’anno di imposta 2020 con modalità di pagamento tracciabili (quindi sono escluse le tasse scolastiche versate tramite modello F24).

Ricordiamo che dall’anno di imposta 2020 la detrazione IRPEF al 19% spetta solamente nel caso in cui le spese siano state sostenute con sistemi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che possono essere portate in detrazione anche se pagate in contanti.

Entro la scadenza prevista per l’invio dei dati, i contribuenti possono comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata.

Consultazione e modifica precompilata

Sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili per la sola consultazione le dichiarazioni dei redditi precompilate a partire dal 30 aprile. Eventuali modifiche alla dichiarazione dei redditi precompilata potranno essere apportate a partire dal 14 maggio 2021.

Trasmissione della dichiarazione

A partire dal 14 maggio, la dichiarazione dei redditi potrà essere inviata entro la seguente scaletta di scadenze:

15 giugno 2021 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio al sostituto di imposta o al al CAF/professionista abilitato;

29 giugno 2021, per le dichiarazioni presentate tra il 1° giugno e il 20 giugno 2021;

23 luglio 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno al 15 luglio 2021;

15 settembre 2021, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto 2021;

30 settembre 2021, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre 2021 e per i modelli 730 precompilati inviati in via autonoma ;

2021, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre 2021 e per i precompilati ; 25 ottobre 2021 per la presentazione da parte del contribuente delle dichiarazioni integrative al CAF/professionista;

al CAF/professionista; 10 novembre 2021 per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del CAF/professionista, della dichiarazione integrativa;

30 novembre 2021 per l’invio del modello Redditi precompilato.