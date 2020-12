Bollo e-fatture: dal 2021 nuovo calendario scadenze

Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e nuove procedure di recupero dell’imposta non versata.

Esterometro: istruzioni di fatturazione da gennaio 2021 26 Novembre 2020 Cambia il calendario del pagamenti per quanto riguarda l’imposta di bollo da apporre sulle fatture elettroniche: per quelle emesse da° gennaio 2021, il primo, terzo e quarto trimestre, perché per il secondo l’adempimento prevede come data ultima il 30 settembre (terzo mese successivo). Cambia il calendario del pagamenti per quanto riguarda l’da apporre sulle: per quelle emesse da°, il bollo virtuale sulle e-fatture dovrà essere versato il secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, ma la novità vale solo per iltrimestre, perché per ill’adempimento prevede come data ultima il 30 settembre (terzo mese successivo).

Ci sono solo due eccezioni:

se l’importo complessivo delle imposte di bollo dovute per e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno resta sotto la soglia dei 250 euro , si potrà pagare entro il terzo mese successivo in luogo del secondo (quindi entro settembre invece che entro maggio).

La novità è contenuta nel DM 4 dicembre 2020 dell’Economia per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio. Il provvedimento automatizza anche il recupero della quota di bollo eventualmente non versata e, laddove non possibile, fornisce le indicazioni sulla procedura di iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta.