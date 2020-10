Superbonus 110%: vademecum per la conformità

Superbonus 110% con sconto in fattura o cessione del credito: check list dei controlli che i soggetti devono effettuare per il visto di conformità.

DL Rilancio: guida all'Ecobonus 110% 14 Luglio 2020 Il Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento in cui fornisce due utili check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate in caso di interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico che rientrano nel Superbonus 110%.

Si tratta del documento necessario ad attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale, nei casi in cui il contribuente scelga la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, in luogo della fruizione diretta della detrazione.

Visto di conformità Superbonus 110%

Ricordiamo che ad innalzare al 110% la detrazione d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico è stato il decreto-legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazione dalla Legge n. 77/2020 nell’ambito delle misure di sostegno all’economia previste per fronteggiare le difficoltà economiche e finanziarie connesse all’emergenza Coronavirus.

La fruizione della detrazione fiscale è subordinata al rispetto di determinati requisiti e adempimenti, attestati da apposita documentazione. In caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, in aggiunta, viene chiesta l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 24/1997 su un’apposita comunicazione da inoltrare alle Entrate.

Tale visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati come commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni,chiamati ad effettuare appositi controlli ai fini di un corretto rilascio del documento.

Check list visto conformità Ecobonus 110%

Check list visto conformità Sisma Bonus 110%