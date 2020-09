Agenzia Entrate su appuntamento: come prenotare

Accesso sperimentale agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, incentivati anche i servizi digitali per privati e intermediari fiscali.

Guida ai servizi agili dell'Agenzia delle Entrate 3 Agosto 2020 Dal 15 settembre, per le pratiche che non possono essere risolte via web tramite servizi online, sarà necessario prenotare un appuntamento presso Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una sperimentazione destinata però a divenire la modalità standard, da utilizzare in seconda battuta rispetto ai servizi digitali. Sul sito delle Entrate è anche disponibile l’elenco dei cosiddetti “servizi agili”, per dialogare con il Fisco usando Web, mail, PEC e telefono, quando è possibile evitare l’appuntamento allo sportello presso gli uffici territoriali.

Come prenotare un appuntamento

I cittadini possono prenotare gli appuntamenti dal sito web del Fisco, seguendo il seguente percorso: sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Prenota un appuntamento”.

gli appuntamenti dal del Fisco, seguendo il seguente percorso: sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Prenota un appuntamento”. Oppure è possibile usare l’ App mobile “AgenziaEntrate” dal proprio smartphone o tablet, con cui si può anche accedere al cassetto fiscale, alla dichiarazione precompilata o alla richiesta del PIN.

mobile “AgenziaEntrate” dal proprio smartphone o tablet, con cui si può anche accedere al cassetto fiscale, alla dichiarazione precompilata o alla richiesta del PIN. Per prenotare un biglietto elimina code prima di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate (da utilizzarsi nello stesso giorno e solo per alcuni servizi) si può invece ottenere un web ticket dal percorso: “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Elimina code online (web ticket)”.

prima di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate (da utilizzarsi nello stesso giorno e solo per alcuni servizi) si può invece ottenere un web ticket dal percorso: “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Elimina code online (web ticket)”. Infine, per prenotare appuntamenti si può chiamare il Centro unico di prenotazione (800.90.96.96 oppure 06.96668907) e scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, il servizio, il giorno e all’ora.