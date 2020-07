Bonus Vacanze: detrazione anche senza sconto, forfettari ammessi

Bonus vacanze da luglio: online le strutture aderenti 1 Luglio 2020 Il diritto alla detrazione del 20% del Bonus Vacanze non viene meno se la struttura ricettiva rifiuta di applicare lo sconto corrispondente all’80% del contributo statale spettante al nucleo familiare e regolarmente ottenuto tramite App IO. Basta poter vantare regolare fattura (o altro documento di pagamento) dal quale si evinca che sono rispettati i vari requisiti per la fruizione del tax credit.

E’ uno dei tanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare N. 18/E dello scorso 3 luglio, con la quale si fa il punto sull’agevolazione introdotta dall’articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in corso di conversione). Come specifica il documento di prassi:

Il diritto alla detrazione del 20 per cento del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.