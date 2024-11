Aprire un’impresa nel 2025: imposte, costi, sgravi fiscali e vantaggi della AI

Il primo periodo di attività può decidere le sorti della nuova impresa: Fatture in Cloud promuove un webinar dedicato ai neoimprenditori per orientarsi tra le agevolazioni fiscali, gli adempimenti e gli strumenti innovativi che semplificano il lavoro, come la AI.

Il periodo che segue l’apertura di una nuova attività si rivela cruciale per il futuro, tanto da incidere notevolmente sul successo o sul fallimento della giovane impresa. Orientarsi al meglio nel mondo dell’imprenditoria, infatti, presuppone l’acquisizione di conoscenze e competenze relative a numerose tematiche chiave per la gestione imprenditoriale.

Gli interrogativi a cui rispondere sono numerosi, spaziando dalla ricerca di agevolazioni fiscali e incentivi fino agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, che comprendono anche il versamento di specifiche imposte.

Affidarsi alla consulenza di un esperto in ambito imprenditoriale, quindi, può realmente fare la differenza non solo per acquisire tutte le informazioni necessarie per partire con il piede giusto e affrontare le prime fasi con sicurezza, ma anche per scoprire quali strumenti aiutano a ottimizzare e potenziare la gestione aziendale.

Per chiarire i dubbi di tutti coloro che hanno appena avviato una nuova attività, Fatture in Cloud promuove un webinar focalizzato proprio sulle stime e le previsioni da effettuare nelle fasi iniziali, scoprendo le agevolazioni fiscali e le risorse tech disponibili per le nuove imprese italiane.

Webinar Fatture in Cloud: nuove imprese fra imposte, costi, sgravi fiscali e AI

Il webinar Fatture in Cloud dal titolo “Nuove imprese 2025 fra imposte, stima dei costi, sgravi fiscali e AI” è in programma per giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 11:30 alle ore 12:30. A guidare i partecipanti attraverso un percorso esplorativo dedicato ai neoimprenditori sarà la relatrice Camilla Vignoli, Dottoressa commercialista di Milano specializzata in start up e attività immobiliari.

Nel corso dell’evento online, in particolare, si parlerà dell’importanza del primo periodo di attività che in qualche modo decide le sorti di un’impresa, tenendo conto di una realtà non certo rosea: in Italia, infatti, la percentuale delle aziende che chiude i battenti entro i primi cinque anni di vita è molto elevata e la causa si cela in una mancanza di pianificazione e di informazioni.

Focus sulle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale

Colmare il gap di competenze che spesso coinvolge le piccole imprese è certamente importante per garantire maggiori chance di successo fin dagli esordi di una nuova attività, che trae beneficio dall’implementazione di strumenti informatici e tecnologie innovative, come l’Intelligenza Artificiale, preziosa alleata per accelerare la crescita.

Il software di fatturazione e di gestione dell’attività Fatture in Cloud, ad esempio, è già al lavoro per integrare una prima versione Beta di AI, che sarà rilasciata a breve per gli utenti che possiedono la versione “Complete”. Metterà a disposizione un Assistente Virtuale da interrogare per ottenere rapidamente informazioni, dati e grafici sull’andamento della propria attività.

La AI supporterà anche l’utente nella comprensione e nell’interpretazione dei dati, con spiegazioni e suggerimenti intelligenti che aiutano ad analizzare più a fondo le informazioni utili a favorire processi decisionali consapevoli e informati.

Tutte le tematiche affrontate nel webinar

Il webinar organizzato da Fatture in Cloud verterà su diverse tematiche, secondo la seguente scaletta:

Introduzione

Strategie utili per affrontare le prime fasi:

impostare aspettative realistiche per investitori e stakeholder;

capire come identificare i costi fissi e variabili;

e come calcolare in anticipo il carico fiscale che l’attività dovrà affrontare.

Agevolazioni:

agevolazioni fiscali e sgravi contributivi;

fondi e finanziamenti a livello nazionale e regionale;

incentivi all’innovazione e alla digitalizzazione.

Come la AI può supportare queste nuove piccole aziende:

miglioramento del servizio clienti e assistenza automatizzata;

supporto all’analisi dei dati per ottimizzare la presa di decisioni strategiche;

previsioni finanziarie e analisi predittiva;

Come i software evoluti consentono di accedere alle potenzialità dell’intelligenza artificiale senza ricorrere a risorse terze.

Nuove imprese 2025: fra imposte, stima dei costi, sgravi fiscali e AI

organizzato da Fatture in Cloud