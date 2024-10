SumUp Cassa Lite: nuova cassa digitale per piccoli business

SumUp amplia la sua gamma di soluzioni per i pagamenti digitali con il nuovo registratore di cassa pensato per i piccoli business.

La fintech SumUp, specializzata in soluzioni per la gestione dei pagamenti digitali, ha lanciato Cassa Lite, un nuovo registratore di cassa digitale che si rivolge ai piccoli commercianti e ristoratori italiani, rispondendo alle esigenze specifiche dei punti vendita di piccole dimensioni.

Si tratta infatti di una soluzione completa ma accessibile, ideale per chi non ha bisogno di sistemi più avanzati.

Cassa Lite per i piccoli punti vendita

Progettata per semplificare la gestione delle attività quotidiane dei piccoli esercenti, Cassa Lite offre un’interfaccia intuitiva e un hardware versatile e permette di gestire le transazioni con facilità supportando sia pagamenti con carta sia in contanti. Consente inoltre di organizzare il catalogo prodotti e monitorare le entrate.

La soluzione comprende un touchscreen resistente all’acqua da 13″, un lettore di carte integrato e una stampante fiscale, garantendo piena conformità con i requisiti fiscali italiani. Possibile aggiungere anche un cassetto per i contanti e uno scanner per i codici a barre.

Subito pronta all’uso, Cassa Lite è fornita con software preinstallato gratuitamente. Inoltre, non è previsto alcun abbonamento mensile e, quindi, nessun costo aggiuntivo al prezzo del registratore di cassa digitale.

Un ecosistema di soluzioni per ogni fase di crescita

La nuova soluzione di cassa si va ad aggiungere ad un vasto ecosistema integrato di soluzioni digitali che SumUp propone alle aziende per rispondere alle diverse esigenze di gestione del punto vendita: da Conto Aziendale Gratuito al lettore di carte Solo Lite a supporto delle piccole imprese nella loro crescita a Cassa Pro per le aziende più strutturate, evoluzione di Cassa Lite con funzioni avanzate specifiche per il settore alberghiero e della ristorazione ed integrazione con software di terze parti per la gestione della logistica e dei programmi di fidelizzazione.

Con queste soluzioni, SumUp mira a rafforzare la propria leadership nel settore dei pagamenti digitali in Europa.