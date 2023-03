Puntare sulla cybersecurity è una priorità per le imprese, principale bersaglio degli attacchi informatici: scenari, strategie e soluzioni nel webinar di TeamSystem.

La trasformazione digitale che sta progressivamente cambiando la vita e il modo di lavorare è in grado di generare notevoli vantaggi, velocizzando la comunicazione, favorendo la produttività, aprendo a nuove opportunità e incentivando lo sviluppo del business.

La stessa digitalizzazione, tuttavia, si caratterizza per un lato oscuro rappresentato dagli attacchi informatici, uno spettro che le imprese di tutte le dimensioni si trovano a dover affrontare anche a fronte di una gestione dei processi basata quasi interamente sulla tecnologia che oggi comprende, ad esempio, il Cloud, l’Internet of Things e le applicazioni nell’ambito dell’Industria 4.0.

Lo scenario attuale, infatti, vede una continua esposizione agli attacchi cyber da parte delle imprese e dei professionisti: investire sulla cybersecurity, quindi, è l’unica strada da percorrere.

Webinar TeamSystem: Il ruolo cruciale della cybersecurity nel contesto digitale

Rispondendo in modo efficace alla richiesta di soluzioni per favorire la sicurezza informatica che arriva dal mondo delle imprese – e delle PMI in particolare -, TeamSystem promuove un nuovo webinar gratuito che focalizza l’attenzione su un aspetto chiave: “Il ruolo cruciale della cybersecurity nel contesto digitale”.

In programma per mercoledì 29 marzo alle ore 10:30, in diretta online, il webinar prevede la partecipazione dell’Avvocato Eduardo Astone, esperto nei settori di Information Technology, Cyber-Security e Privacy e membro del dipartimento legale di Cisco Systems in qualità di Corporate Counsel.

Nel corso dell’evento saranno passate in rassegna le principali minacce informatiche, illustrando le dinamiche relative alle varie tipologie di attacco. Un’occasione da non perdere per potenziare la consapevolezza dei rischi e delle possibili conseguenze per il mondo delle imprese, che rappresentano uno dei bersagli preferiti dai criminali informatici.

Il webinar TeamSystem, nel dettaglio, affronterà diverse tematiche e casi pratici:

Cybersecurity: lo scenario attuale;

Gli attacchi informatici più comuni;

Principali impatti aziendali degli attacchi informatici;

Come proteggersi: i 3 pilastri della cybersecurity;

Top Cyber Tips, consigli pratici per aumentare la resilienza informatica in azienda;

Implicazioni legali e privacy, con riferimenti a livello legale e focus sulla relazione tra cyber-security e normativa GDPR.

Imprese italiane nel mirino dei cyber criminali

Il 2022 si è caratterizzato per un sensibile aumento degli attacchi informatici, soprattutto ai danni delle aziende. Secondo il Rapporto Clusit 2023 (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), ad esempio, l’anno scorso si sono verificati 2.489 incidenti gravi a livello globale con 440 attacchi in più rispetto al 2021.

Soffermandosi sull’Italia, nel corso del 2022 si è verificato il 7,6% di tutti gli attacchi globali, 188 eventi che segnano un incremento del 169% rispetto al 2021. Sempre stando al rapporto Clusit, nel mirino dei cyber criminali sono soprattutto le aziende manifatturiere del Made in Italy, ma anche le attività del settore tecnico-scientifico e dei servizi professionali.

Come proteggersi dalle minacce informatiche?

Le minacce e gli attacchi diventano sempre più articolati e difficili da prevenire, sfruttando le vulnerabilità che spesso caratterizzano le infrastrutture IT delle aziende. Il cybercrime, infatti, rischia di compromettere le attività aziendali da diversi punti di vista, limitandone la crescita, il potenziale innovativo e la stessa produttività.

Se da un lato è determinante implementare la strumentazione tecnologica, dall’altro lato è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati che consentano una gestione completa e integrata di tutto ciò che riguarda la sicurezza informatica, garantendo un aggiornamento costante e puntuale sulle minacce più recenti al fine di attuare strategie di difesa ad hoc.

Per le aziende, in particolare, conoscere tutte le opportunità offerte dalla cybersecurity significa iniziare a ridurre notevolmente il rischio di infettarsi da malware o di subire blocchi relativi all’accesso ai dati aziendali, che rappresentano una risorsa fondamentale per il business.

Il ruolo cruciale della cybersecurity nel contesto digitale

promosso da TeamSystem