Online su PMI.it il nuovo Marketplace B2B: scopri subito le offerte

PMI.it lancia un esclusivo marketplace con le migliori offerte di prodotti e servizi per il mondo business, in collaborazione con Universalbox.

PMI.it lancia un nuovo servizio esclusivo, pensato per la digitalizzazione di Professionisti e PMI e rivolto a imprese e startupper, studi professionali e associazioni di categoria in cerca di prodotti e servizi per il proprio business. Il nuovo marketplace, in collaborazione con la piattaforma UniversalBox, propone le migliori offerte studiate per i titolari di partita IVA, in relazione ad una vasta gamma di strumenti e soluzioni per il mondo del lavoro e degli affari, con pacchetti studiati per un target professionale.

Gli utenti di PMI.it possono accedervi dopo la registrazione gratuita, direttamente dal sito. Tutti gli iscritti avranno a disposizione un ricco catalogo di offerte B2B, aggiornato regolarmente con le ultime promozioni lanciate dai partner e pensate per liberi professionisti e imprese di tutte le dimensioni.

Sul portale è possibile consultare comodamente l’intero catalogo di offerte, approfondirle una per una e scegliere quelle di proprio interesse. Il marketplace è navigabile attraverso diversi filtri di ricerca ed ogni offerta è corredata di scheda cliente, con i dettagli sul servizio o prodotto in offerta e le informazioni tecniche e commerciali della proposta. Una volta selezionato il prodotto o servizio da acquistare, si viene reindirizzati sulla piattaforma di e-commerce esterna a PMI.it, per finalizzare la procedura.

Grazie al supporto di Tradedoubler, la nuova piattaforma B2B disponibile su PMI.it mette in contatto imprese e professionisti con i migliori brand e vendor di ogni categoria merceologica. In fase di lancio, PMI.it vanta diversi partner commerciali d’eccezione, tra cui Samsung che mette a disposizione offerte dedicate al mondo business.

Sull’esclusivo Shop Samsung è possibile visitare un ampio catalogo di prodotti, comprese le ultime novità come Galaxy S22 Series, ma anche smartphones, tablet, TV, notebook ed elettrodomestici a prezzi speciali. Grazie a Samsung Partners Reward, inoltre, per gli utenti del marketplace sono riservati una rosa di vantaggi dedicati:

possibilità di acquisto con Partita IVA,

esclusive promozioni settimanali, sempre diverse per un vantaggio ulteriore,

molteplici modalità di consegna e spedizione a costi agevolati,

molteplici modalità di pagamento incluso il finanziamento a tasso zero,

Assistenza telefonica dal lunedì alla domenica sempre gratuita e live support.